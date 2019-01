Boa's dreigen met acties vanwege onveiligheid

Begin december verzamelden tientallen handhavers zich bij de Stopera om burgemeester Femke Halsema handtekeningen en een brief te overhandigen. Ze willen voortaan met wapenstok, pepperspray en bodycam op pad.



"De situatie is nu te onveilig," vindt een woordvoerder van de Nederlandse Boa Bond. Halsema wil ondanks de weerstand meer mankracht inzetten om onder andere het alcoholverbod te handhaven op de Wallen.



Risicovolste avond

Tijdens oud en nieuw zijn er negentien handhavers in het centrum ingezet 'daarvan is driekwart uitzendkracht en slechts een paar maanden actief,' aldus de Boa Bond. "Het was ondenkbaar dat handhavers met weinig ervaring op de risicovolste avond werden ingezet," aldus de woordvoerder.



Handhavers besloten daarom risicovolle gebieden als de Wallen en Nieuw-West te mijden. De burgemeester moet volgens de bond verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van handhavers, 'anders is het een slechte werkgever'.



Initieert Halsema na het kerstreces geen inhoudelijk gesprek, dan gaat de Boa Bond over op een actieplan. "Dat ligt klaar. Daarin zijn ook werkonderbrekingen opgenomen."



Lees verder: Handhavers willen zich beter kunnen verdedigen