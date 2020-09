Boa’s demonstreren op de Dam: ‘Vrijdag nog is er eentje bijna gewurgd’

Dertig tot veertig boa’s protesteerden woensdagmiddag op de Dam naar aanleiding van het toenemende aantal geweldsincidenten. ‘Mensen kijken nog altijd verbaasd als ze merken dat boa’s normaal kunnen praten.’

“Waarom verdedigingsmiddelen? Boa’s worden als eerste geconfronteerd met overtreders, die vaak willens en wetens handelen.” Met die woorden spreekt vakbondsvoorzitter Ruud Kuin de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) toe op de Dam. “Dan is het niet raar dat je geconfronteerd wordt met agressie en geweld. En het wordt helaas gewoon dat agressie en geweld plaatsvinden.” Er volgt applaus.

Er zijn zo’n dertig tot veertig boa’s bijeengekomen op de Dam om te protesteren tegen het geweld waar zij mee te maken krijgen. Een van hen – blauw petje en zonnebril op, reflecterend hesje aan – werkt al drie jaar in deze functie: “Recent nog heb ik een verdachte aangehouden, die niet wilde meewerken en nergens naar luisterde. Op een gegeven moment ging een omstander mijn collega schoppen. In dat geval had je een wapenstok gewild.”

Wurgen

De boa wijst erop dat pas dit najaar in Amsterdam mogelijk een proef wordt gestart met het dragen van korte wapenstokken. Volgens voorzitter Kuin heeft dat zo lang geduurd door vooroordelen en bureaucratie. “De leiding van de Nationale Politie heeft dat zo’n negen jaar tegengehouden. Ook daar denkt men over boa’s: zijn ze wel opgeleid? Zijn ze wel professioneel? Terwijl een boa gewoon twee tot drie jaar mbo-opleiding achter de kiezen heeft. Nog altijd kijken mensen verbaasd als ze boa’s horen spreken: ze kunnen gewoon normaal praten.”

De korte wapenstok is een belangrijke stap, maar niet voldoende. “Een wapenstok is handig voor het uiteendrijven van grote groepen, maar ook pepperspray is nodig, voor mensen die flippen,” zegt hij. “Pepperspray is bovendien relatief onschuldig: je hebt er even pijn aan je ogen van, maar houdt er geen blijvend letsel aan over.” Hij wijst erop dat hij in de zomerperiode met regelmaat is gebeld over incidenten. “Vrijdag nog heeft een grote Amerikaanse militair geprobeerd een Amsterdamse boa te wurgen.”

Tien tegen twee

Een andere boa was eigenlijk met verlof, maar is voor het protest toch naar de Dam gekomen. “Toen ik op een plek ging controleren waar veel jeugd rondhing en twee jongens in een auto zaten, kwamen er op een gegeven moment nog twee auto’s aan met daarin zeven jongens. Toen was het ik en mijn collega tegen negen man. Ik werd uit het niets aangevallen door één van hen, maar een ander trok hem weer weg. Het ging nét goed.”

Hij doet zijn werk nog altijd met plezier. “Ik ben blij dat ik nog steeds het verschil kan maken voor de Amsterdammer. Maar we hebben geen aandacht voor al die gevallen waarin het maar nét goed gaat. Vaak scheelt het heel weinig.”