Boa’s demonstreren op de Dam voor wapenstok en pepperspray

Beeld Marc Kruyswijk

Het klinkt niet massaal, dertig actievoerders, maar het was precies de bedoeling van de boa’s: het aantal is in overeenstemming met de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan. De actievoerders gaven het goede voorbeeld door ten minste anderhalve meter afstand te houden van elkaar.

De boa’s reageren met de actie op het regelmatig geweld tegen hen. Doordat zij ook toezien op het naleven van de coronamaatregelen komen zij nog regelmatiger dan voorheen in benarde situaties terecht. Zo werden in Osdorp recent vier boa’s mishandeld door jongeren en tijdens Hemelvaartsdag belaagde een groep jongeren boa’s op het strand van IJmuiden.

Door zich licht te bewapenen met wapenstok en pepperspray zijn boa’s volgens de vakbonden beter in staat zich te verdedigen tegen het geweld. Het probleem is dat ze aanmerkelijk korter zijn opgeleid dan politieagenten. Volgens minister Grapperhaus (Justitie) is het bewapenen van boa’s een stap te ver.