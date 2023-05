Blunder kostte Mohamed Bouchikhi (17) het leven: zijn Randall D. en Emylio G. verantwoordelijk?

Randall D. en Emylio ‘Millie’ G., twee criminelen uit Zuidoost, staan vanaf woensdag terecht voor twee liquidaties én de wilde schietpartij in een buurthuis op Wittenburg, die stagiair Mohamed Bouchikhi (17) door een blunder het leven kostte. Worden de zaken na ruim 5 tot 8 jaar alsnog opgelost?

Van verdachte Randall D. (Curaçao, 6 september 1981) staat vast dat hij zich in kringen van de zwaarste criminelen begaf, maar was hij ook betrokken bij de schietpartij in buurthuis Dock op Wittenburg (2018) en de liquidaties van Amsterdammers Lucas Boom (43) in Zaandam en Siegmar Flaneur (24) in Amsterdam-Zuidoost in 2015, zoals een ‘anonieme bedreigde getuige’ beweert? Dan hangt hem levenslang boven het hoofd.

De tweede verdachte, Emylio ‘Millie’ G. (Suriname, 23 februari 1993), zit al een oude straf uit voor grof geweld in de Amsterdamse binnenstad en Zuidoost in 2017 en 2018. De Hoge Raad bepaalde onlangs dat die 14 jaar en 5 maanden cel blijven staan. Als hij nu weer zou worden veroordeeld voor betrokkenheid bij de schietpartij in het buurthuis op Wittenburg en de liquidatie van Flaneur, moet ook hij levenslang vrezen.

Vuurwapen tegen hoofd

De verdachten gaan al heel lang met elkaar om. Op 22 juli 2011 plegen ze samen met twee anderen een gewapende overval op juwelier Kristal aan de Haarlemmerstraat. De juwelier krijgt een vuurwapen tegen hoofd en nek gedrukt en wordt gedwongen op zijn knieën in het toilet te zitten, waar hij zwaar wordt bedreigd (“Klootzak geef alles, waar is de sleutel van de kluis, waar heb je geld?!”).

De vier worden op de vlucht klemgereden in de Marnixstraat, met de buitgemaakte bankbiljetten, sieraden, horloges en een schakelketting. De juwelier moest vanwege psychische klachten uiteindelijk stoppen met werken.

In 2011 plegen verdachten Randall D. en Emylio G. samen met twee anderen een gewapende overval op een juwelier aan de Haarlemmerstraat. Beeld Evert Elzinga/ANP

Randall D. kreeg voor de overval 5 jaar cel, ook omdat hij pas net vrij was na een celstraf van 6,5 jaar cel voor een eerdere gewapende overval. Emylio G. kreeg 4 jaar omdat hij tijdens de overval pas 18 jaar was. Hij was pas net vrij na een half jaar jeugddetentie, ook voor een overval. Later zou hij tot tweemaal toe zijn enkelband doorknippen om zich aan het zicht van de reclassering te onttrekken.

In de zaak, waarin G. uiteindelijk 14 jaar en 5 maanden cel kreeg, schreef de Amsterdamse rechtbank in het vonnis ‘het ergste voor de toekomst te vrezen’. Zowel Randall D. als Emylio G. worden door de opsporingsdiensten beschouwd als geharde criminelen die zonder scrupules het grofste geweld plegen.

Dit zijn de drie geruchtmakende dossiers waar het proces om draait:

Riverton: de zaak over de schietpartij op Wittenburg op 26 januari 2018

Randall D. en Emylio G. zijn volgens justitie de twee mannen die in de vroege avond van vrijdag 26 januari 2018 buurthuis Dock in de speeltuin op Wittenburg binnenstormen, met als doel de dan 19-jarige Gianni L. te liquideren. In het buurthuis zijn vijftien tot twintig kinderen en jongeren aanwezig, inclusief Gianni L.

Emylio G. herkent L. van de foto die Randall D. hem heeft laten zien en schiet hem met zijn kalasjnikov kogels in hals en borst. Toch kan L. wegkomen. G. raakt ook een stagiaire van 20 in haar benen. Ze houdt naast haar verwondingen een posttraumatische stressstoornis aan de schietpartij over. Het pistool van Randall D. hapert, waardoor die maar één beschadigde kogel kan afvuren.

Emylio G. gaat in het buurthuis op zoek naar L. om de klus af te maken. Hij ziet Mohamed Bouchikhi in een kantoortje op zijn buik liggen, en ziet hem waarschijnlijk voor zijn gevluchte doelwit aan. Hij schiet Bouchikhi met meerdere kogels dood.

Eigenlijk was de stage van Bouchikhi in het buurthuis al afgelopen, maar hij had die vrijwillig verlengd. De moord op de onschuldige jongen schokt de buurt, de stad, het land.

Trivor: het dossier over de liquidatie van crimineel Lucas Boom in Zaandam op 9 juni 2015

De Amsterdamse crimineel Lucas Boom (43), in het milieu bekend als ‘Puk’, wordt rond het middaguur van 9 juni 2015 in de J. Kruijverstraat in Zaandam met automatische wapens geliquideerd, voor de ogen van tientallen kinderen die spelen op het schoolplein van twee basisscholen. Vier gemaskerde mannen met zware wapens hebben Boom volgens justitie opgewacht in de Volkswagen Transporter die vlakbij Booms auto stond geparkeerd, en die ze na de moord in Amsterdam-Noord in brand steken.

Volgens justitie zijn het Randall D. en een andere beruchte Amsterdamse crimineel die de kansloze Boom achtervolgen en hem met hun automatische wapens kogels in zijn hart en beide longen schieten. Hij sterft op straat aan enkele van zijn 25 schotwonden. Van de moord zijn camerabeelden. Een derde bekende crimineel zou met een automatisch wapen op de wacht hebben gestaan, een vierde zou hebben gechauffeerd.



Behalve Randall D. zijn de verdachten Qio C., Atif M. en Genaro L., drie veroordeelden die lange straffen uitzitten voor de mislukte poging de Amsterdamse crimineel Peter ‘Pjotr’ R. te liquideren, eind 2015 in Diemen. Vooralsnog brengt justitie alleen Randall D. voor de rechter.

Glanskop: de zaak over de liquidatie van Siegmar Flaneur op 11 februari 2015 in Zuidoost

De op Curaçao geboren Siegmar Flaneur (24) staat in de Bijlmer bekend als een talentvolle honkballer. Zijn bijnaam is ‘Pito’, naar de beroemde Amerikaanse honkballer José ‘Pito’ Hernández, van wie hij van kinds af aan idolaat is. Flaneur is behalve in de sport óók actief in het criminele milieu. Hij staat in de Top 600 van gewelddadige criminelen – onder meer vanwege het met geweld beroven van een studente in 2012.

Aan de vooravond van zijn dood, op dinsdag 10 februari, is hij met vrienden in verschillende cafés in de Bijlmer geweest. ’s Nachts vertrekt hij vanuit zijn huis aan de ’s-Gravendijkdreef. Hoewel het droog is, draagt hij een donker regenpak over zijn kleding; mogelijk wil hij gaan inbreken. Even later wordt hij met meerdere kogels neergeschoten op de Leerdamhof, niet ver van de Gaasperplas. De politie treft hem dood op het fietspad.

Getuigen hebben na de kennelijke liquidatie twee mannen op een scooter zien vluchten. Die scooter wordt korte tijd later brandend aangetroffen op het Maldenhof, zo’n anderhalve kilometer van de plek waar Flaneur is vermoord. De anonieme getuige die ook in de andere dossiers een voorname rol speelt, heeft Emylio G. en Randall D. óók aangewezen als de moordenaars van Flaneur.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: