Blowverbod is lege huls: sinds mei nog geen enkele boete uitgedeeld in Wallengebied

Voor Amsterdamse begrippen werd op 25 mei dit jaar een historische maatregel ingevoerd: in de oude binnenstad mag niet meer geblowd worden. Het verbod moet de leefbaarheid in het Wallengebied verbeteren en het daar minder aantrekkelijk maken voor toeristen. Wie toch een joint opsteekt kan een boete krijgen van 100 euro.



Ruim drie maanden later is er echter nog geen enkele prent uitgedeeld, blijkt uit navraag bij de gemeente. Ook waarschuwingen zijn nauwelijks gegeven: dat gebeurde slechts 40 keer. Opvallend, want het Wallengebied loopt deze zomer als vanouds over van toeristen en er wordt nog volop geblowd.

‘Niks is veranderd’

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema stelt dat mensen die een joint opsteken eerst worden aangesproken door handhavers, maar dat die gesprekken niet worden geregistreerd. Een waarschuwing of boete volgt pas daarna. “Het beeld is tot nu toe steeds dat mensen goed luisteren als ze worden aangesproken en hun joint uitmaken,” zegt de woordvoerder.

Bewoners en ondernemers in het gebied geloven daar weinig van. Ze zeggen dat ze afgelopen zomer weinig handhavers hebben gezien en er als vanouds een wietlucht hing in de stegen. Een ondernemer: “En als we handhavers zagen, deden ze weinig. We merken er weinig van.” Een bewoner: “Ze spreken eerder ons aan als we op ons trottoir een biertje drinken, wat mag, dan dat ze toeristen wijzen op het blowverbod. Er is niks veranderd.”

Politieke weerstand

Het blowverbod is een initiatief van Sofyan Mbarki. Hij stelde het in 2021 voor, toen hij fractievoorzitter van de PvdA was. Halsema zag er weinig in en waarschuwde er meermaals voor dat men geen ‘overspannen verwachtingen’ van de maatregel moet hebben, mede door het gebrek aan handhavers. Een jaar later wist Mbarki, inmiddels wethouder Aanpak Binnenstad, het stadsbestuur alsnog te overtuigen.

De maatregel werd groots aangekondigd en haalde de internationale pers. Alleen Bij1, Forum voor Democratie en wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) stemden tegen. Zij zeggen dat het niet past bij het karakter van de stad en geloven niet dat het een oplossing is om toeristen te weren. Femke Halsema ziet het liefst dat toeristen helemaal verbannen worden uit coffeeshops, maar dat wordt weer door de gemeenteraad tegengehouden.

Voorstanders van het verbod hebben altijd gezegd dat het een onderdeel is van een groter pakket maatregelen en geen nieuw wondermiddel tegen de toenemende stroom toeristen en overlast. Wel was de hoop dat het imago van de stad hierdoor zou veranderen. Zonder handhaving is het nu niet meer dan een symbolische maatregel.

Alcoholverbod

In het Wallengebied geldt al enkele jaren een alcoholverbod. Aan overtreders werden de afgelopen twee maanden 72 boetes en 198 waarschuwingen uitgedeeld. In heel 2022 waren het 359 boetes en 469 waarschuwingen, in 2021 deelden handhavers 988 boetes en 934 waarschuwingen uit. Buurtbewoners en ondernemers zeggen al jaren dat er te weinig wordt gehandhaafd. Halsema erkende in eerdere debatten dat dit ingewikkeld ligt, omdat er een tekort aan handhavers is. Het lukt de politiek al jaren niet om dit probleem op te lossen.

Over de auteur: David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl