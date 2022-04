Blonde Sien (94) van café Rooie Nelis overleden

Blonde Sien en Zwarte Gerrit voor hun café Rooie Nelis in 2012. Beeld Hans van den Bogaard/ANP

Blonde Sien, wiens naam eigenlijk Sara Ruwaard-Blommers was, runde samen met haar geliefde Zwarte Gerrit, Gerrit Blommers, decennialang café Rooie Nelis, op een hoek van de Laurierstraat in de Jordaan. Eind 2019 overleed Zwarte Gerrit. Enkele maanden daarvoor was het café gesloten, omdat de gezondheid van beide uitbaters te wensen overliet.

Het café was onder meer een inspiratie voor de tv-serie ’t Schaep met de vijf pooten. Blonde Sien figureerde nog eens als kastelein. De kroeg kreeg beroemde mensen over de vloer. Een jonge Beatrix dronk er koffie en oud-premier Jan Peter Balkenende was tijdens zijn studentenjaren stamgast.

Danny de Munk liet café Rooie Nelis ooit voor een concert met bar en al nabouwen op het podium. De Munk zong, Blonde Sien en Zwarte Gerrit zaten achter de bar, als figuranten in hun eigen kroeg.

De SP heeft naar aanleiding van het overlijden van Blonde Sien, een actualiteit aangevraagd in de Raad. De partij wil aan burgemeester Halsema vragen om ‘zich in te spannen om dit unieke stukje Jordaan voor Amsterdam te behouden. Wellicht dat zij een bemiddelende rol kan spelen in dit alles. In het verleden heeft de gemeente samen met andere betrokkenen er immers ook voor gezorgd dat het unieke karakter van café ‘t Mandje voor Amsterdam behouden is gebleven’.