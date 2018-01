Blokker wil weg uit Zuidoost na reeks overvallen

De rechtbank in Amsterdam deed deze week uitspraak in een zaak die was aangespannen door de eigenaar van het winkelcentrum. Deze wil dat publiekstrekker Blokker zijn contractuele verplichtingen nakomt en de winkel weer opent.



Het filiaal is gesloten en ontruimd sinds een gewapende overval op 6 oktober van het vorig jaar. Daarbij werd het winkelpersoneel bedreigd met een vuurwapen.



In de weken ervoor waren al drie andere winkels in het winkelcentrum overvallen. Daarbij werden vuurwapens en messen gebruikt. Op andere momenten is de Blokker een aantal malen beschoten, zo blijkt uit kogelinslagen in de gevel.



Disproportioneel veiligheidsrisico

Volgens het bedrijf is sprake van een disproportioneel veiligheidsrisico in De Kameleon, genoeg reden om de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen en de winkel te ontruimen.