Blokfluitist Lucie Horsch: ‘Scooters mogen van mij de stad uit’

Lucie Horsch. Beeld Lin Woldendorp

Mijn buurt

“Ik ben opgegroeid in De Baarsjes, en in april vorig jaar naar de Rivierenbuurt verhuisd. Ik kende het helemaal niet, maar heb nu ontdekt hoe gezellig het hier is. Ik heb fijne buren, het is een beetje ons kent ons. Heel prettig als je op jezelf woont.”

Beste plek om te relaxen

“De Hortus. Ik ben opgegroeid in Amsterdam en ben gewend aan de stad, maar ik vind de natuur ook heel fijn. Dat vond ik daar. Ik ben er helaas al een tijdje niet meer geweest, want je komt er niet meer gratis in met je museumjaarkaart.”

Wil niet dood gevonden worden

“In de Q-Factory. Daar heb ik een aantal repetities gehad. Na een paar uur word ik er altijd een beetje depressief van. De naam zegt het al: het is een soort fabriek. Het is moeilijk je daar creatief te voelen. Wel zonde, want het is een van de weinige repetitieruimtes in Amsterdam.”

Mooiste herinnering

“Toen mijn eerste cd drie jaar geleden uitkwam organiseerde de platenmaatschappij een boottocht met familie en vrienden. Ik heb toen opgetreden terwijl we over de grachten voeren. Een magische dag.”

Met pek en veren de stad uit

“Scooters mogen van mij de stad uit. Als je in Amsterdam woont, moet je óf fietsen óf gewoon niet naar buiten gaan.”

Geheim adresje

“Het is niet meer zo geheim helaas, maar Back to Black in de Weteringstraat. Toen ik nog op het Barlaeus zat, haalde ik daar altijd even een espresso in de pauze. Ze hebben ook heerlijke zelfgebakken appeltaart.”

Beeld Lin Woldendorp

Ik voel me Amsterdammer omdat…

“Omdat ik hier ben geboren, maar ook omdat ik aan heel veel plekken in de stad herinneringen heb. Ik hoor bij de stad, en de stad hoort bij mij. Dat klinkt cliché, maar het voelt wel zo.”

Mooi van lelijkheid

“Het Conservatorium van Amsterdam. Ik studeer hier zelf ook, dus ik heb genoeg positieve associaties bij het gebouw, maar objectief gezien is het gewoon lelijk. Door al het glas vind ik het soms lastig me te concentreren, omdat iedereen je kan zien. Je kunt je niet als een kluizenaar opsluiten. Aan de andere kant is het wel weer fijn dat het een open plek is.”

Beeld Lin Woldendorp

Dit kan veel beter

“Verbouwingen in de stad die eindeloos duren. En dat er vergunningen worden gegeven voor het slopen van gebouwen die prachtig zijn of het bouwen van gebouwen die helemaal niet in de buurt passen. En de extreem hoge huizenprijzen die studenten beletten in de stad te wonen.”

Wil altijd nog

“Een keer de klokken luiden van de Westertoren. Ze gebruiken veel muziek uit de renaissance, ik herken vaak de melodieën.”

Favoriete speciaalzaak

“Simon Lévelt. Daar koop ik koffie en ook mokkataartjes. Die zijn zo verslavend lekker.”

Museum

“Collectie Six, het huis van de familie Six aan de Amstel dat volhangt met bijzondere kunstwerken. Er wonen nog steeds nazaten. Ze stellen hun huis ’s ochtends gratis open voor kleine groepjes belangstellenden. Om erheen te kunnen moet je ver van tevoren reserveren. Ik ben er afgelopen zomer met mijn vader geweest. Het is een van de meest bijzondere museum-ervaringen die ik heb gehad.”

Mooiste plek om op te treden

“De kleine zaal van het Concertgebouw is de mooiste zaal voor een blokfluit. Niet te klein, niet te groot en de akoestiek is perfect. Mijn ouders spelen allebei regelmatig in het Concertgebouw, dus ik kom er al mijn hele leven. Ik moest als kind altijd bij de portiers wachten tot ze klaar waren. De Prinsengracht is ook een mooie plek om op te treden. Toen ik negen was heb ik als solist op het Kinderprinsengrachtconcert gestaan. Heel bijzonder, zo midden in mijn eigen stad.”

Beeld Lin Woldendorp

Dieren in Amsterdam

“Bij mijn ouders thuis was een merel die regelmatig kattenbrokjes kwam eten. Als de deur op een haakje stond, kwam hij binnengehupt. In de Rivierenbuurt hebben we een buurtpoes die bij iedereen naar binnen wandelt. Soms ligt hij ook bij mij op de bank. Dat vind ik leuk aan poezen: ze maken hun eigen regels.”

Favoriete Amsterdammer

“Eberhard van der Laan. Hij straalde voor mij uit wat het is om een Amsterdammer te zijn. Hij was een open, intelligent persoon en groot voorstander van diversiteit en inclusiviteit.”