Blok sluit stappen tegen Oekraïne niet uit

Vorige week werd Rusland aansprakelijk gesteld. In het debat vroegen PVV, SP, Forum voor Democratie en CDA waarom dat niet met Oekraïne is gebeurd. Zij wezen erop dat Kiev ten tijde van de ramp het luchtruim niet heeft gesloten.



De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft eerder gesteld dat Oekraïne het luchtruim beter had kunnen sluiten.



Volgens Blok is er geen "harde juridische grond" om Oekraïne aansprakelijk te stellen. "Maar ik sluit niets uit." Het voorstel van de PVV om het Openbaar Ministerie opdracht te geven onderzoek te doen naar Oekraïne ziet de minister niet zitten.



"Nu ingrijpen zou ik veel te ver vinden gaan." Ook met het oog op het feit dat Rusland al vaak verdachtmakingen uit over inmenging in het onderzoek naar MH17.



BUK-raket

Vorige week maakte het internationale onderzoeksteam (JIT) dat de ramp onderzoekt, bekend dat de BUK-raket waarmee het toestel op 17 juli 2014 werd neergehaald van het Russische leger was.



Daarop besloten de Nederlandse en Australische regering Rusland aansprakelijk te stellen. De hele Kamer steunt de lijn van het kabinet.



Andere landen

Het feit dat Rusland alleen door Nederland en Australië aansprakelijk wordt gesteld, riep vragen op in de Kamer. De andere landen van het JIT (Oekraïne, België en Maleisië) zijn vooraf geïnformeerd, maar maken volgens Blok hun eigen afweging.



Hij wees erop dat Oekraïne bijvoorbeeld al een andere zaak tegen Rusland heeft aangespannen. Ook zouden interne politieke afwegingen een rol spelen.