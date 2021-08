Bloemenregen boven terrein Dance Valley: ‘We komen terug’

Het optreden van dj La Fuente, voorafgaand aan de bloemenregen boven het terrein van Dance Valley. Beeld UDC Events

De bloemenregen vond plaats tijdens een optreden van dj La Fuente en verliep volgens een woordvoerder ‘vlekkeloos’. Zaterdagavond vanaf 19.30 uur zijn opnames van het optreden te bekijken op het YouTube-kanaal van Dance Valley. Dit jaar zou de 26ste editie van het festival plaatsvinden.

De ‘flower shower’ is een oude traditie, die tot 2014 jaarlijks terugkeerde op het festival. De organisatie is tevreden met het resultaat, zegt de woordvoerder: “Het weer zat mee, de productie was strak, de helikopter strooide de bloemen prachtig uit en dj La Fuente had er zin in.”

Dance Valley hoopt met deze actie een ‘hoopvol signaal’ af te geven aan de partners, het team, maar vooral de fans ‘die al zo ontzettend lang wachten totdat ze weer bij ons in de vallei mogen dansen’. “Het is zwaar en het is moeilijk, maar Dance Valley komt terug. Er komen betere tijden.”

Gefrustreerd

Ondanks die hoopvolle boodschap, zegt de organisatie ook ‘teleurgesteld en gefrustreerd’ te zijn over de persconferentie van vrijdag, waarop bleek dat festivals met meer dan 750 bezoekers in ieder geval tot 20 september niet doorgaan. “Maar het was niet verrassend. De overheid is onberekenbaar en onbetrouwbaar gebleken met valse beloften en constant veranderende randvoorwaarden. Maar Dance Valley komt terug, no matter what.”

Momenteel verkent de organisatie samen met de gemeente Velsen de mogelijkheden om het festival naar september te verplaatsen.