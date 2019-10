Bloemenmarkt licht klanten op met slechte tulpenbollen

Tulpenbollen, een geliefd souvenir onder toeristen, worden te koop aangeboden op de Bloemenmarkt. Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van gemeente Amsterdam en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Inmiddels is er een melding gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van de misstanden bij de verkoop van tulpenbollen.

De gemeente liet een onafhankelijk onderzoeksbureau tulpenbollen kopen en planten. Van de 1364 bollen - gekocht bij verschillende verkooppunten - kwamen er uiteindelijk maar 14 tot bloei. Dat is 1% van het hele totaal. Bovendien kwam geen van deze tulpen overeen met de foto op de verpakking.

In Het Parool kwam eerder al naar voren dat ‘niets is wat het lijkt op de Bloemenmarkt’. Zo worden er zakjes met blauwe tulpen verkocht, terwijl de kleur blauw helemaal niet bestaat. Gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van onder andere deze berichtgeving onderzoek laten uitvoeren.

“De gemeente Amsterdam maakt zich zorgen over de misleiding van consumenten en het schadelijke effect dat dit heeft op het imago van de Bloemenmarkt en het imago van Amsterdam,” zegt Ilse Griek, bestuurder stadsdeel Centrum. “Ik vind het belangrijk dat er eerlijke handel plaatsvindt en dat ondernemers hun verkoopbeloftes aan Amsterdammers en aan bezoekers waarmaken.”

Bloembollenboulevard

Naast de Bloemenmarkt, is er ook onderzoek gedaan naar de zogeheten ‘Bloembollenboulevard’ langs de N208 in Lisse. Hier kwamen vergelijkbare resultaten uit voort. “De misleiding met tulpenbollen in Amsterdam en Lisse is een structureel probleem dat al zeker 20 jaar bestaat,” zegt René le Clercq, algemeen voorzitter KAVB. “Miljoenen toeristen en dagjesmensen zijn hier jaarlijks de dupe van.”

De gemeentes en de KAVB hebben de resultaten gedeeld met de ACM, die de consument moet beschermen tegen dit soort misstanden.