Bloemendaalse politicus op de valreep toch geen wethouder: ‘Er is een oude rekening vereffend’

Op de dag van zijn installatie als wethouder in Bloemendaal hoorde de Amsterdamse landgoedeigenaar Rob Slewe dat in plaats daarvan zijn integriteit op de agenda stond. ‘Ik baal er enorm van.’

Hij voelde nattigheid toen in de dagen voor zijn installatie zonder opgaaf van redenen eerst een overleg met de andere kandidaat-wethouders werd afgeblazen en vervolgens ook de fotoshoot. “Ik was nog wel naar de kapper geweest,” vertelt Rob Slewe (60). “Gelukkig had ik geen nieuw pak gekocht. Op de dag van de installatie kreeg ik van de griffie het bericht dat de agenda was aangepast. De installatie ging niet door. In plaats daarvan werden de rapporten van de integriteitscommissie behandeld. Ik had mensen uitgenodigd om bij mijn benoeming tot wethouder aanwezig te zijn. Die kon ik afbellen.”

Even, heel even, leek het erop dat het bestuur van Bloemendaal in rustig vaarwater was gekomen na bijna tien jaar van ruzie en gedoe. Een nieuwe raad met veel nieuwe gezichten, een nieuwe coalitie van D66, GroenLinks, PvdA, CDA en Zelfstandig Bloemendaal die triomfantelijk meldde het de komende vier jaar eens zonder de oppermachtige VVD te willen proberen.

Aan die nieuwe Bloemendaalse lente kwam vrijwel meteen een einde toen D66 vorige week liet weten toch geen vertrouwen te hebben in Slewe als wethouder namens Zelfstandig Bloemendaal.

Aan de schandpaal

Een ruk aan de noodrem met grote gevolgen. Voor het aanzien van het bestuur in het lommerrijke villadorp, voor de onderlinge verhoudingen in de raad, en ook voor Slewe persoonlijk. “Ik heb twee jaar geleden per ongeluk een mail over de procedure voor een integriteitsmelding in cc doorgestuurd naar een journalist. Stom van mij. Ik heb dat uitgelegd aan de integriteitscommissie en die heeft mijn uitleg geaccepteerd. Op basis daarvan word ik nu publiekelijk neergezet als een niet-integer mens. Het rapport van de commissie wordt gebruikt om een oude rekening te vereffenen. Dat gebeurt op zijn Bloemendaals: door mensen aan de schandpaal te nagelen.”

In de onrustige jaren is in het bestuur een flinke berg oud zeer opgebouwd, hoger dan het Kopje van Bloemendaal. Slewe speelde daarin een belangrijke rol, eerst als verbeten eigenaar van het landgoed Elswoutshoek die de strijd aanging met de gemeente over een niet afgegeven vergunning voor de renovatie van een tweede woning, daarna als raadslid die geen mogelijkheid onbenut liet om het bestuur het vuur na aan de schenen te leggen. “We hebben daar natuurlijk met elkaar over gesproken. Ik heb tegen de andere partijen gezegd: ik heb een flinke rugzak. Dat was voor de onderhandelaars geen probleem.”

Kritische woorden

Niet voor de onderhandelaars, wel voor de achterban van D66. Slewe weet dat op een recente ledenvergadering van die partij is geprotesteerd tegen zijn aanstelling als wethouder. De felle strijd om Elswoutshoek speelde daarbij mee.

“Twee jaar geleden hebben we dat dossier na lang onderhandelen afgehandeld. Alle partijen hebben een handtekening gezet onder een overeenkomst. Dat was voor niemand makkelijk, maar er moest een einde komen aan de slepende kwestie. Voor mij was daarmee het boek gesloten. Maar kennelijk zijn er mensen binnen D66 die het verleden niet kunnen laten rusten.”

Voorman Vincent Verheij van D66 heeft meteen na de breuk laten weten dat zijn partij ook zwaar tilt aan de kritische woorden van Slewe over de integriteitscommissie, die volgens hem selectief vervolgt. Dat is een zwaar verwijt, maar Slewe zegt nog steeds achter die woorden te staan. “Ik vind dat het huidige protocol niet deugt, onder meer omdat het te veel ruimte geeft aan de burgemeester. Dat is mijn mening, maar ook dat is geen nieuws. Ook dat hebben we besproken tijdens de onderhandelingen. We hebben afgesproken dat we in de komende raadsperiode samen kijken of we met iets beters kunnen komen.”

Afgebeeld als rat

Dat de Amsterdammer sinds zijn entree in Bloemendaal onder bestuurders en ambtenaren weinig vrienden heeft gemaakt, is duidelijk. Samen met zijn voormalige politieke bondgenoot Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal bestookte hij het bestuur met een spervuur aan schriftelijke vragen. De gemeente stelt dat de twee verantwoordelijk zijn voor meer dan honderd integriteitsmeldingen over bestuurders, oud-bestuurders en ambtenaren. Slewe noemt dat aantal sterk overdreven en houdt het op een paar meldingen. Met Roos heeft hij gebroken sinds die op sociale media een plaatje verspreidde waarop D66-burgemeester Elbert Roest als rat was afgebeeld.

Het tekent de verhoudingen binnen de kleine Bloemendaalse bubbel, waar het politieke en het persoonlijke vaak hand in hand gaan. “De burgemeester en ik zijn geen vrienden, maar dat hoeft ook niet. We praten wel met elkaar. Ik ben door de screening gekomen als kandidaat-wethouder, en daar hebben we uitgebreid met elkaar over gesproken.”

Slewe kijkt wel uitermate kritisch naar het optreden van Roest in de afgelopen weken. “De burgemeester heeft een regisserende en sturende rol gespeeld in het hele proces. Met als doel: Slewe zal geen wethouder worden.”

Kans in rook op

Dat doel is bereikt, stelt Slewe vast. “Ik baal er enorm van. De onderhandelingen verliepen vlot, de stemming was goed. Een historisch moment ook: voor het eerst een coalitie zonder de VVD. Die kans is in rook opgegaan. De VVD kan nu rustig wachten tot er op de deur wordt geklopt.”

“D66 heeft dit ook enorm slecht aangepakt door geen van de partners vooraf op de hoogte te stellen. Ook mij is niets verteld, na maanden onderhandelen, ook bij mij thuis. De kandidaat van de PvdA had haar baan opgezegd, die wist ook van niets. Als je het hebt over niet-integer handelen, dan vind ik dit een stuk kwalijker dan per ongeluk een mailtje naar het verkeerde adres sturen.”