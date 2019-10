Bloemen voor pizzeria vermoorde Goran Savic

Bloemen voor pizzeria La piccola baracca op het Hugo de Grootplein. Woensdag werd de Servische eigenaar van de pizzeria, Goran Savic (49), in zijn zaak neergeschoten. Hulp mocht niet baten, hij overleed op de stoep voor zijn zaak.

Leerlingen van de Admiraal de Ruyterschool, waar de jongste zoon van Savic op school zit, legden bloemen. Ook veel buurtbewoners kwamen hun medeleven betuigen.

Domme pech lijkt het te zijn, want de moordenaar had het hoogstwaarschijnlijk gemunt op de Servische crimineel Jovan Durovic die op dat moment in de zaak aanwezig was. Durovic werd geraakt in zijn buik en zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar lijkt buiten levensgevaar te verkeren.

Vlak na de schietpartij kon de politie de inzittende van een grijze Volkswagen arresteren waarin de dader of daders gevlucht waren. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen, maar of de 41-jarige man uit Amstelveen die in de auto zat de schutter is, staat nog niet vast.