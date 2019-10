Bloedprikoplichters actief in Amsterdam

Verdachten in Eindhoven, op 17 oktober. Beeld Opsporing Verzocht

De politie heeft aangiften binnen over dit soort praktijken uit Amsterdam, Ouderkerk aan de Amstel, Eindhoven, Utrecht, Delft en Goirle. Er zit mogelijk een groep achter, waarvan de leden in verschillende samenstellingen werken. Er is nog niemand opgepakt, meldde de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

Onlangs gaf de politie beelden vrij van twee oplichters. Zij hadden zich met de smoes binnen gepraat bij een 90-jarige man in Eindhoven. Met een vingerprik werd bij hem bloed afgenomen waarop hij te horen kreeg dat zijn bloedwaarde niet goed was.

De pil die hij daarvoor moest slikken moest hij met zijn pinpas kopen voor 1 euro. Met een nep-pinapparaat werden zijn pasgegevens gekopieerd. Het duo haalde 4000 euro van zijn rekening.

Deze babbeltruc verder dan andere methoden, omdat ‘de lichamelijke integriteit wordt aangetast’, aldus de politie. Ze benadrukte in het tv-programma dat instanties die echt bloed komen prikken altijd van tevoren een afspraak maken. “Deze verpleegkundigen staan nooit plotseling voor uw deur.”