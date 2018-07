Bloedmaan zorgt voor drukte op Science Park

En dat is precies waar de duizenden mensen vrijdagavond voor zijn gekomen. Vanaf picnickkleedjes en campingstoeltjes wordt het bijzondere fenomeen gadegeslagen, her en der wordt een flesje wijn opengetrokken. Het instituut heeft professionele telescopen neergezet om het allemaal nóg beter te kunnen bekijken.



Schaduw

Bij een maansverduistering staan zon, aarde en maan precies op één lijn. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. De rode tint wordt veroorzaakt doordat het zonlicht in de dampkring van de aarde wordt afgebogen en roodgekleurd.



Mariëlle van Geijn (47) uit Amsterdam heeft haar spiegelreflexcamera op een statief op het grasveld geïnstalleerd. "Ik doe veel met spiritualiteit. Daar betekent een maansverduistering dat je het oude achter je laat en een nieuwe start maakt. Ik wil het daarom graag vastleggen."



Amateur-astronoom Roeland Meijs (51) heeft op verzoek van het instituut zijn professionele telescoop meegenomen. Wat hij van de maan vindt? "Eigenlijk heb ik een hekel aan de maan. Net als de zon vervaagt de maan alles. Als astronoom ga ik er normaal alleen op uit als de maan niet schijnt." Toch geniet Meijs van de drukte. "Normaal staan we met zes man ergens op een ijskoud veldje. Het is leuk om het nu eens te kunnen delen."



Overigens was het niet alleen voor liefhebbers van de maan een mooie avond. Planeten Mars, Jupiter en Saturnus waren ook goed te zien.