Bloedbank Sanquin ontvangt subsidie voor mogelijk Covid-19-geneesmiddel

Het laboratorium van Sanquin. Beeld Marco Okhuizen

Voor de inzameling van het bloedplasma, een eiwitrijke vloeistof die bloedcellen bevat, benadert Sanquin mensen die positief hebben getest op Sars-Cov-2 (zo heet het virus, Covid-19 is de ziekte). Dat kan bijvoorbeeld via de GGD’s die de coronatesten uitvoerden.

Ex-coronapatiënten hebben antistoffen aangemaakt, die kunnen worden omgevormd tot medicatie. Er is haast geboden bij de inzameling, omdat de antistoffen na verloop van tijd uit het bloed verdwijnen. Bovendien is het aantal besmettingen in Nederland de afgelopen weken fors teruggelopen.

Sanquin heeft vrijdag de bevestiging gekregen dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de grootschalige plasma-inzameling gaat subsidiëren. Volgens een woordvoerder van het ministerie is nog onduidelijk om hoeveel geld het gaat. “We zijn in afwachting van de subsidie-aanvraag.”

Een voorlichter van Sanquin stelt dat ‘enkele miljoenen euro’s’ nodig zijn. De bloedbank kan de inzameling niet zelfstandig bekostigen. De Jonge was op 5 mei op werkbezoek bij Sanquin, met de hoofdvestiging op de Plesmanlaan (Nieuw-West).

“De verwachtingen van het kandidaat-medicijn zijn hooggespannen,” zegt Sanquinbestuurder Pieter de Geus. Toponderzoeker Jaap Goudsmit, niet betrokken bij het onderzoek, onderschrijft dat op zijn weblog.

Groepsimmuniteit

Het principe dat anti-lichamen uit bloed van ex-patiënten nieuwe patiënten kunnen genezen, is eerder aangetoond bij andere virussen dan Sars-Cov-2. Op basis daarvan spreekt De Geus van ‘een grote kans van slagen’. “Als een tweede golf coronapatiënten komt, omdat er nog geen vaccin is, zou zo’n geneesmiddel een goed alternatief zijn,” zegt Daphne Thijssen, collega van De Geus in Sanquins raad van bestuur.

Sanquin is voor de Nederlandse overheid van grote waarde gebleken bij de bestrijding van het coronavirus. Zo onderzocht het de groepsimmuniteit in Nederland - vorige maand had slechts zo’n 3 procent antistoffen. Ook verricht Sanquin coronatests: maximaal 3600 per dag.

Sanquin heeft een bestand van ongeveer 350.000 donoren, die hun bloed vrijwillig afstaan. Via een nonprofit-tak levert de organisatie bloed aan Nederlandse ziekenhuizen.

Daarnaast heeft Sanquin een dochterbedrijf dat op commerciële basis opereert: Sanquin Plasma Products (SPP). Die tak is van groot belang voor de financiële zekerheid van het moederbedrijf, maar kampt door een hevige concurrentiestrijd met mondiale farmabedrijven met problemen. SPP zoekt al jaren een partner voor een strategische alliantie. Tot op heden tevergeefs.