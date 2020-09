Bloedbad in Amsterdamse hotellerie: branche wil stop op nieuwbouw

Hard Rock Amsterdam American Hotel op het Leidseplein in april Beeld Dingena Mol

Dat zegt Evers, namens de hotellerie bestuurder van Horeca Nederland Amsterdam, naar aanleiding van dramatische hotelcijfers die woensdag door hoteladviseur Horwath HTL en ABN Amro werden gepresenteerd.

Door het wegblijven van zakenlui en toeristen zijn hotels in Amsterdam en rondom Schiphol momenteel nagenoeg leeg, in tegenstelling tot hotels elders in het land. De kameromzetten zijn tot ver onder het kostenniveau gedaald en de kamerprijzen liggen gemiddeld bijna een kwart lager. Volgend jaar zal de situatie nauwelijks rooskleuriger zijn.

De verwachting is dat tot 10 procent van de hotels het niet zal redden. “De zwaarste klappen vallen in Amsterdam door het wegblijvende toerisme en de aanhoudende groei van het aantal kamers,” zegt Stef Driessen van ABN Amro. “Ketenhotels zullen het wel redden, maar de klappen vallen bij kleinere hotels en nieuwe hoteliers met hoge huren of een huurbaas of bank die niet wil bijspringen. Ik denk toch dat 5 tot 10 procent zeer ernstig in de gevarenzone zit.”

Bloedbad

“De vraag is of hotels dit te boven komen,” zegt Evers, die ook directeur is van hotel Westcord Jakarta op het Javaeiland. “Er zullen veel vestigingen verdwijnen of een andere bestemming krijgen. De grote klap moet nog komen. Wij gaan uit van een bloedbad.”

De aanhoudende stroom nieuwe hotelkamers maakt de problemen alleen maar groter. In Amsterdam kunnen nog altijd ruim dertig hotelplannen worden uitgevoerd, waarvan een deel al in aanbouw is, omdat ze zijn aangevraagd voordat de gemeente in 2017 een ‘hotelstop’ afkondigde. “Misschien moet de gemeente hotels die nog in de planning zitten niet laten doorgaan, de projectontwikkelaars afkopen en een andere bestemming geven.”

Evers roept ook de branche op tot ingrijpen. “Hotelondernemers met minder vet op de botten en huisbazen of financiers die niet willen meewerken moeten nadenken of ze hun bezit anders kunnen inrichten of een andere bestemming geven.”

Halsema

Het bezoekersbeleid van de gemeente heeft de situatie alleen maar verergerd, vindt de hotelsector. “Het ging relatief goed tot Engeland dichtging en burgemeester Halsema aangaf dat Amsterdam gemeden moest worden,” zegt hoteldirecteur Claire van Campen van Hard Rock Hotel American op het Leidseplein. “We merkten meteen dat de Nederlander angstig werd om naar Amsterdam te komen. Nu zitten we tussen de 15 en 20 procent. Daar rekenen we ook op tot het einde van het jaar.”

“Om nú te zeggen dat toeristen niet meer naar Amsterdam mogen komen of dreigen hotelkamers te sluiten, is geen visie die voor de langere termijn werkt,” aldus Van Campen. “Dan krijg je juist alleen bezoekers die je niet wil.” Overleg daarover blijft echter moeilijk volgens haar. “De gemeenteraad is allergisch voor hoteliers. Men realiseert zich nu pas wat voor impact en economische bijdrage hotels hebben, met de toeristenbelasting die we afdragen en de banen die we bieden.” Amsterdamse hotels geven 12.000 mensen werk.

“Nu al worden aflopende contracten niet verlengd en is er een enorm aanbod van stagiairs en herscholingsplaatsen die we niet kunnen vullen,” zegt Evers. “Het is belangrijk dat de overheid bijspringt in de horeca en bij hotelondernemers. We zijn blij met alle overheidssteun, maar die houdt ook een keer op. De regelingen worden nu soberder, terwijl de situatie niet verbetert. En andere vaste lasten, zoals huur, spelen ook mee.”

Verbod op vakantieverhuur

Amsterdamse hoteliers verwachten op zijn vroegst in 2023 herstel. “Heel veel congressen zijn verschoven naar volgend jaar,” zegt Evers, “evenals het EK voetbal en de Formule 1. Maar of dat allemaal doorgaat, weet niemand. Als het zover is, moeten we echt communiceren dat het weer veilig is. En als er herstel komt, verbiedt dan vakantieverhuur in de hele stad. Vakantieverhuur verschaft geen werkgelegenheid, hotels wel. Dat geeft hoteliers de ruimte om mensen aan boord te houden en scholingsplaatsen beschikbaar te houden.