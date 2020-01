Blijven de tennisbanen van Linnaeushof blauw? ‘Het is privéterrein, ik mag doen wat ik wil’

De tennisbanen op Linnaeushof zijn niet meer rood, maar blauw. Dinsdag buigt het stadsdeel zich over de kwestie.

Het is een kleine idylle in Watergraafsmeer, het Linnaeushof. Sierlijke huizen met rode daken en erkers en in het midden enkele tennisbanen, in rood-groen, helemaal in de stijl zoals architect Kropholler het ooit had bedoeld.

Afgelopen zomer kregen de banen van de uitbater een nieuwe kleur. Blauw-groen, met de nadruk op blauw. Omwoners raakten van slag.

“Het betreft een monumentaal hof,” zegt Lisa Karsten namens de Vereniging tot Behoud van de Linnaeushof/ werkgroep tennispark. “Daarom mogen bewoners allerlei dingen niet, zoals onze erkers uitbouwen. En we mogen in elk geval niet ons huis blauw schilderen.”

Er zijn inmiddels honderd protesthandtekeningen opgehaald en ook de tennisvereniging Linnaeushof is negatief over de nieuwe kleurstelling. Maar de eigenaar is niet van plan de kleur rood te herstellen.

Karsten: “Het is helemaal geen grote ingreep, er hoeft maar een kwast overheen. Puur juridisch kan hij zijn gang gaan, maar er is ook nog zoiets als de geest van de wet.”

De vereniging wil dat het stadsdeel er bij de eigenaar op gaat aandringen de originele kleuren te herstellen. Aanstaande dinsdag komt de kwestie aan de orde in de stadsdeelcommissie.

Eigenaar Charles Gerverdinck zegt van geen commissievergadering te weten. Bovendien: “Wat moeten ze daar bespreken dan? .”

Van een fraaie rode kleur op het Linnaeushof wil hij niet weten. “Laat ze eerst eens beginnen met die geparkeerde auto’s weg te halen. Die passen toch ook niet in dat monumentale hof van hun? Degene die het hardst blèren, parkeren er wel gewoon hun auto.”

“En het stadsdeel moet ik keer op keer vragen of ze het groen rondom de banen willen bijhouden en niet laten verworden tot een jungle. Er is helemaal geen zicht op de banen, door de geparkeerde auto’s en het nimmer onderhouden groen. Daar begint het mee.”

Gerverdinck heeft voor blauwe banen gekozen na klachten van tennissers. Het zicht op de bal is op een blauwe baan beter. “Ik ben er voor de tennisser.”

Nou, de tennisvereniging Linnaeushof is het anders eens met de klacht.

Gerverdinck: “Ik heb niks met die tennisvereniging te maken. Als ze niet voor mijn baan voelen, gaan ze maar weg.”

Maar hij was er toch voor de tennisser?

Gerverdinck: “Jazeker, ik heb klachten over slecht zicht gekregen en daar heb ik op ingespeeld. Er zijn ook mensen blij met de nieuwe kleur. Wat zeggen mij een paar handtekeningen? Ik vind blauw ook veel kleuriger dan dat eeuwige baksteenrood.”