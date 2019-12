Blijft het graf van Cruijffs vader behouden?

Wordt het graf geruimd van de vader van Johan Cruijff, Manus? Dat is de vraag, nu de grafrechten bij De Nieuwe Oosterbegraafplaats zijn opgezegd en familie de urn van Johans moeder heeft weggehaald.

Het is een plek met de nodige betekenis voor Johan Cruijff, het graf van zijn ouders pal langs de Middenweg, op een steenworp afstand van de plek waar stadion De Meer stond. Zijn vader overleed op 45-jarige leeftijd aan een hartaanval. Johan was toen 12 jaar oud.

‘Sinds zijn dood heb ik altijd tegen hem gepraat als ik langs de begraafplaats liep, fietste of reed,’ zei hij in de autobiografie Johan Cruijff - Mijn verhaal, opgetekend door Jaap de Groot. ‘Eerst over school, later meestal over voetbal (...) Door de jaren heen zijn onze gesprekken veranderd, maar nooit verdwenen. Zoals ik hem bij iedere moeilijke beslissing in mijn leven om raad ben blijven vragen.’

Overwoekerd graf

Tot voor kort lag het graf op De Nieuwe Ooster er piekfijn bij. Voor de grafsteen van Manus stond de urn van de gecremeerde Nel Cruijff, Johans in 2007 overleden moeder, met een losse grafsteen. Inmiddels ligt het familiegraf, waar ook een broer van Nel Cruijff en diens vrouw liggen, vol bladeren en groeien er struiken.

De urn en steen ter nagedachtenis aan Nel Cruijff zijn verdwenen. Volgens een woordvoerder van De Nieuwe Ooster zijn die in bezit van de familie, die het beschouwt als een privékwestie. De woordvoerder bevestigt dat de grafrechten in februari zijn opgezegd en wil om privacyredenen verder niets kwijt.

Carole Thate, verbonden aan de Cruyff Foundation, zegt dat de familie geen commentaar wil geven. Daardoor is onduidelijk waarom de rechten voor de begraafplaats met nummer 83-4-0310 zijn opgezegd.

‘Historisch interessant’

In dit soort gevallen is het gebruikelijk dat het graf een jaar lang onaangetast blijft. In die periode kan een familielid zich melden om de grafrechten te hernemen. Zoiets moet voor een periode van tien jaar, waarbij de onderhoudskosten circa 100 euro per jaar bedragen.

Als zich na een jaar – in dit geval februari 2020 – niemand heeft gemeld, kan het graf worden geruimd. Maar dat gebeurt pas na advies van de Werkgroep Stenen Archief. Die onderzoekt of graven om cultuurhistorische redenen behouden zouden moeten blijven. Het graf van Manus Cruijff is inmiddels door de werkgroep aangemerkt als ‘historisch interessant’.

Als niemand zich meldt, neemt het management van De Nieuwe Ooster in overleg met de familie eind volgend jaar een definitief besluit om het al dan niet te behouden.