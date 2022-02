Blijft Dubai een toevluchtsoord voor criminelen nu Taghi-connectie Raffaele Imperiale niet wordt uitgeleverd?

De in Dubai vastzittende Raffaele Imperiale (47) geldt als een maffiabaas en contact van Ridouan Taghi. Onlangs werd bekend dat Dubai hem niet zal uitleveren aan Italië. Blijft Dubai een toevluchtsoord voor criminelen?

In een ronkend filmpje laat de politie in Dubai in augustus zien hoe de arrestatie van de Napolitaanse Camorra-baas Raffaele Imperiale verliep. Terwijl de voice-over rept van een ‘knock out blow’ tegen de georganiseerde misdaad, is te zien hoe een arrestatieteam een witte villa in de wijk Bur Dubai doorzoekt. Imperiale zit geboeid in zijn zwembroek op de bank terwijl hij ondervraagd wordt door agenten in burger. In de woning hangt, naast een oude plattegrond van Amsterdam, een fleurig schilderij van de beruchte Colombiaanse narcobaas Pablo Escobar.

Flinke vis

De ‘zoekploeg’ die door de villa gaat, toont de cameraploeg een duur horloge. Een Russisch paspoort. Persoonsbewijzen. Een stapel geld. Een grote kluis. Het is duidelijk: met deze aanhouding is een flinke vis gevangen.

Ook hier in Nederland is de aanhouding groot nieuws. Imperiale heeft nogal wat banden met ons land, en met Amsterdam.

De geschiedenis van Raffaele Imperiale in Amsterdam begint op 11 november 1996. Die dag erft de dan 22-jarige Imperiale coffeeshop Rockland aan de Raadhuisstraat van zijn overleden oudere broer Sami. In de boedel zit, volgens de overlevering, naast een Italiaans restaurant aan de Overtoom ook nog een ander lucratief element: de contacten die zijn oudere broer heeft opgebouwd in het hoofdstedelijke coffeeshopwereldje. Een van die relaties is Rick ‘Neus’ van de Bunt. Die geldt in die jaren als een sleutelspeler in het Amsterdamse drugsmilieu, en nauw contact van de dan machtige Mink Kok uit de Watergraafsmeer.

Imperiale zit niet stil, in het boek Maffiaparadijs beschrijven de journalisten Koen Voskuil en Stan de Jong hoe hij eind jaren negentig al flinke partijen marihuana verhandelt. Daarnaast is hij actief in de xtc. Zijn belangrijkste afnemers: de Italiaanse Camorra uit Napels. Als zij besluiten om in de lucratieve cocaïnehandel te stappen, benaderen ze hun Amsterdamse contact.

Imperiale stapt naar Van de Bunt. ‘Il Biondo’ (de blonde), zoals de Italianen hem noemen, beschikt over goede contacten in Zuid-Amerika. Via die contacten zetten ze ten minste twee drugslijnen op richting Italië. Een gaat over land vanuit Amsterdam. Een tweede loopt vanuit Colombia via Spanje naar Genua.

Raffaele Imperiale geboeid op de bank in zijn villa in Dubai, beeld uit een politievideo over zijn arrestatie.

‘Raf’

Hierdoor stijgt de ster van Imperiale in Napels. Ook in Amsterdam staat ‘Raf’, zoals ze hem in het milieu nog altijd noemen, te boek als een speler van formaat. Zo koopt hij in 2002 van de Amsterdamse beroepsinbrekers Octave ‘Okkie’ Durham en Henk B. twee Van Goghschilderijen die in het gelijknamige museum gestolen zijn. Hoe ze bij Imperiale zijn uitgekomen? Henk B. is een stamgast van coffeeshop Rockland en weet dat Imperiale goed in de slappe was zit.

Hoewel hij op papier nog tot 2012 eigenaar zal blijven van de coffeeshop, verzet Imperiale de bakens. Steeds vaker is hij in het buitenland te vinden. Vanaf 2006 woont hij in Madrid. Als Rick van de Bunt daar in 2008 wordt vermoord, maakt Imperiale promotie. Vanaf dat moment onderhoudt hij de contacten met de cocaïnebazen in Zuid-Amerika.

Volgens het Openbaar Ministerie bemachtigt Imperiale een ‘leidende rol’ in de drugshandel van de Camorra in Napels. Toch, het gaat niet alleen maar crescendo. In 2017 wordt hij in Italië veroordeeld tot 18 jaar cel wegens drugshandel en witwassen. Hij heeft dan de gang naar Canossa al gemaakt: hij heeft, in ruil voor strafvermindering, in augustus een bekentenis afgelegd bij de Italiaanse justitie. Daarnaast heeft hij vastgoed, sportauto’s en de twee in Amsterdam gestolen Van Goghs aangeboden.

Ondanks zijn veroordeling zit Imperiale geen dag in de gevangenis. Hij is al lang en breed neergestreken in Dubai. Italië vraagt wel om zijn uitlevering, maar heeft geen standaard uitleveringsverdrag met het onder criminelen dan zeer geliefde emiraat.

In Dubai komt hij ook in beeld bij Nederlandse opsporingsinstanties. Hij werkt volgens de Nederlandse justitie samen met bekende Nederlandse criminelen, onder wie Ridouan Taghi en Rico ‘De Chileen’ R.

Daniel Kinahan

Inmiddels is Rico R. tot 11 jaar veroordeeld voor internationale drugshandel. Hij heeft in zijn strafzaak verklaard dat hij Imperiale kent ‘van het kickboksen en van Dubai’. De politie heeft ook foto’s en video’s gevonden waarop de mannen gebroederlijk staan. Daar is ook een filmpje bij waarop Rico R., Imperiale en de beruchte Ierse crimineel Daniel Kinahan samen een appartement bekijken in Dubai.

Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie zitten Raffaele Imperiale en Rico R. samen in de coke. Als bewijs voor die stelling gelden onderschepte PGP-berichten tussen de twee. Daaruit blijkt dat Rico R. de cocaïne levert en Imperiale het transport vanuit Nederland en Spanje regelt. In hun conversaties hebben de twee het over ‘telefoons’. Zo wordt er onder andere gevraagd hoe de ‘telefoons’ ruiken. Ook worden er prijzen genoemd: 22 en 24. Volgens het Openbaar Ministerie gaat de codetaal over cocaïne. Die doet op dat moment tussen de 22 en 24 duizend euro per kilo.

Daarnaast verdenkt justitie Imperiale er ook van een rol te hebben bij de ‘geweldstak’ van de organisatie van Rico R. Zo zou hij in het voorjaar van 2016 betrokken zijn geweest bij het lokken van een slachtoffer dat ‘door ninja’s’ met messen vermoord moest worden in Dubai. Het doelwit is ‘Kar’, Karim, een broer van de in 2014 vermoorde Amsterdamse crimineel Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan – een rivaal van ‘Rico de Chileen’ en Ridouan Taghi.

In 20 jaar tijd is Raffaele Imperiale zo uitgegroeid van anonieme Amsterdamse coffeeshophouder tot sleutelspeler in de internationale cocaïnehandel. Zijn warme banden met Nederlandse criminelen hielpen hem naar die positie. Juist die contacten lijken ervoor gezorgd te hebben dat hij uiteindelijk is opgepakt.

Peter R. de Vries

Na de moord op Peter R. de Vries worden over de hele wereld een aantal gekende contacten van Taghi aangehouden. Ook Imperiale wordt in augustus opgepakt in zijn villa in Dubai. Officieel heeft Nederland niks met die aanhouding te maken. Imperiale wordt aangehouden op basis van een Italiaans arrestatiebevel, vanwege onder meer een oude straf. Achter de schermen van de Nederlandse opsporingsinstanties wordt het nieuws over zijn arrestatie met instemming aangehoord.

De aanhouding van Imperiale betekent ook een waarschuwing: de dagen dat Dubai een vrijplaats was voor criminelen, zijn voorbij. Dat sluit aan bij de boodschap die Nederland uitdraagt sinds er afgelopen voorjaar twee uitleveringsverdragen met Dubai zijn gesloten. “Alleen zo sluiten we het net om criminelen die nog denken zich schuil te kunnen houden door simpelweg de grens over te gaan, en dachten hun met misdaad verkregen geld weg te sluizen naar andere landen,” aldus de inmiddels teruggetreden minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De aankondiging zorgde voor enige onrust onder criminelen die zich schuilhielden in het golfstaatje, maar de vraag bleef hoe heet de soep zou worden gegeten.

Voor Imperiale lijkt dat mee te vallen. Onlangs werd bekend dat hij op dit moment niet zal worden uitgeleverd aan Italië. Onduidelijk is waarom niet. Is de papierwinkel niet op orde of speelt iets anders?

In Italiaanse media is inmiddels over corruptie gespeculeerd. Die gedachte is niet vreemd. Al eerder onthulde deze krant dat Nederlandse criminelen corrupte contacten onderhielden bij Interpol in de Verenigde Arabische Emiraten. De uitleveringskwestie rond Raffaele Imperiale kan weleens de lakmoesproef worden van de betrouwbaarheid van Europese uitleveringsverdragen met ‘boevenhol’ Dubai. Als het tegenzit voor de opsporingsinstanties, blijft de overdracht van Taghi in 2019 een uitzondering.