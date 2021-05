Blijft buiten sporten populair, nu het ook binnen weer mag?

Toen in maart vorig jaar de eerste coronamaatregelen werden ingevoerd en de sportscholen dicht moesten, kwam er meteen een run op hardloopschoenen en racefietsen. Nu, ruim een jaar later, is buiten sporten niet meer weg te denken uit ons straatbeeld: van eenzame hardlopers in het Amsterdamse Bos en bootcampers in het Vondelpark tot hele work-outs bij de voordeur van de sportschool.

Vanaf woensdag 19 mei worden de maatregelen iets worden versoepeld en mag er weer binnen getraind worden. Blijft buiten sporten zo populair, of duikt iedereen vanaf woensdag weer de sportschool in?

Roeien op de kade

Benno den Teuling, oprichter van RowStudio denkt het eerste. Op de kade van de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) worden vanaf donderdag groepslessen op roeimachines buiten gegeven, met uitzicht over het IJ. “De kade van de PTA wordt niet gebruikt, dus daarom hebben wij toestemming gekregen om er met een grote tent te staan om lessen te geven. Tot nu toe waren dat alleen individuele trainingen, maar vanaf woensdag mogen groepslessen ook.”

Den Teuling krijgt veel enthousiaste reacties over het buiten sporten. “We zien de reserveringen binnenstromen en de boekingen buiten gaan aanzienlijk beter.” Zo’n 70 procent van de reserveringen is voor buitenlessen, de overige 30 procent voor binnen.

“De lessen buiten vanaf donderdag zijn helemaal volgeboekt. We zien vooral dat mensen onderscheid maken tussen een snelle en efficiënte training binnen, en een gezellige training met anderen buiten. Als je iets meer tijd hebt en je kan lekker nog even op de zitzakken op de kade chillen kom je buiten sporten, terwijl je op een dinsdagochtend om 08.00 uur waarschijnlijk liever binnen individueel sport.”

Roeien met uitzicht over het IJ. Beeld Anthony Benoit

Regel en hagel

Ook bij de locaties van CrossFit AKA in Centrum en in West worden de buitenlessen uitgebreid. “We hebben robuustere materialen gekocht die specifiek geschikt zijn voor buitentrainingen, zoals zandzakken. Daar hebben we nu speciale trainingen omheen gebouwd waar we veel leuke reacties op krijgen,” zegt Alexander Kreuger, eigenaar van CrossFit AKA.

“Mensen zijn er door corona toch achter gekomen dat buiten trainen best leuk is, lekker in de vrije lucht. De lessen gaan ook door met regen en hagel, al zijn er dan aanzienlijk minder reserveringen.”

Tijdens de lockdown gaven ze bij CrossFit AKA ongeveer 25 uur per week les buiten, dat zal nu iets meer worden. “We gaan nu met binnen erbij weer terug naar 100 lesuren per week, het aantal dat we voor corona ook hadden. Zo kunnen we onze leden weer een echt rooster aanbieden. De komende maanden gaan we testen of die verhouding van binnen en buiten goed is.”

‘Blijven we wel nog even buiten trainen?’

“We hadden nog niet eens een post op Instagram gezet of de reserveringen stroomden binnen,” zegt Nick Helsloot, eigenaar van Sport Natural in Noord. “Door het sluiten van de binnenlocaties werden mensen gedwongen tot buiten sporten. Nu krijg je leden die het zo fijn vinden en niet anders meer willen. ‘Blijven we wel nog even buiten trainen?’ is een vraag die ik krijg.”

Momenteel is Helsloot bezig om te kijken hoe de groepslessen buiten georganiseerd gaan worden.“Er zijn lessen die heel goed buiten werken, zoals High Intensity Interval Training (HIIT), boksen, bootcamp of dansen. Zelfs als groepslessen binnen weer mogen, blijven we die buiten doen, omdat ze heel succesvol zijn. We hebben de luxe dat we bij de Noord-Zuidlijn zitten, onder een overkapping, dus we zijn niet afhankelijk van het weer.”

Sporten onder de metrolijn in Noord. Beeld Sport Natural

Toch verwacht hij dat het merendeel uiteindelijk graag weer binnen wil sporten, helemaal als de groepslessen daar weer zijn toegestaan.“Er zijn ook absoluut lessen waar de meerwaarde toch binnen te vinden is, zoals spinning en yoga. Je wil tijdens een yogales geen last hebben van verkeersgeluiden en bij spinning krijg je een hele beleving erbij in de zaal qua licht en geluid. Als mensen buiten willen fietsen, gaan ze toch sneller op een racefiets zitten.”

Onvoorspelbare zomer

Andere sportscholen verwachten juist dat het binnen weer storm gaat lopen. “De zomer is heel onvoorspelbaar. Als het mooi weer is, willen mensen best lekker buiten trainen, maar met slecht weer willen mensen meteen naar binnen,” zegt Dennis Heemskerk, oprichter van Rockstar Lifestyle in Weesperzijde. “Als er een binnenoptie is, geniet dat vaak de voorkeur bij ons.”

Bij CrossFit Vastberaden uit Oost hebben ze besloten om helemaal te stoppen met de buitenactiviteiten. “De leden staan te popelen om weer naar binnen te kunnen. Iedereen heeft de pull-uprekken, stangen en gewichten gemist. Ons rooster vanaf woensdag is aardig volgeboekt en we hebben ook een flinke stijging in het aantal nieuwe leden sinds deze week,” aldus eigenaar Vincent Broeder.

“Groepslessen werden sowieso niet buiten gegeven en de kwaliteit van de trainingen ligt binnen een stuk hoger dan buiten. We nemen nu al onze trainingen op video op. Leden komen dan gesegmenteerd binnen in groepjes van twee. De video vertelt wat ze moeten doen en er is een coach aanwezig die leden advies geeft. Zo kan iedereen individueel lekker trainen.”

Gezondheidsvoordelen

Als het aan Jolanda Maas ligt, blijven we buiten sporten. De assistant professor Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam doet breed onderzoek naar het belang van natuur voor onze gezondheid, en in verschillende onderzoeken komt sporten in de natuur positief uit de test als het gaat over onze geestelijke gezondheid.

“Sporten is natuurlijk sowieso gezond en buiten sporten is niet per se beter, maar uit onderzoek blijkt wel dat mensen die sporten in een natuurlijke omgeving meer plezier ervaren en tevredener zijn over de activiteit ten opzichte van mensen die binnen sporten,” zegt Maas. “Ook zijn er aanwijzingen dat mensen minder spanningen en boosheid voelen na bewegen in de natuur. Sowieso zien we in het algemeen dat mensen die meer in de natuur komen zich mentaal beter voelen.”

De groene omgeving is voor deze effecten wel cruciaal. “Sport je buiten op een industrieterrein, dan zijn deze effecten minder. Al wordt je dan wel blootgesteld aan uv-straling waardoor je vitamine D binnenkrijgt. Dit is weer goed voor je botten en immuunsysteem.”

Die positieve effecten lijken Amsterdammers ook te merken, denkt Maas “Door corona zijn mensen meer buiten gaan sporten en ik ben benieuwd of die trend zich voort gaat zetten,” aldus Maas. “Alhoewel er meer onderzoek nodig is, zijn er aanwijzingen dat mensen die buiten sporten sneller de neiging hebben om dit nog een keer te doen.”