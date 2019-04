Blauwe Moskee bezorgd om waarschuwing AIVD

In het dinsdag verschenen jaarverslag staat: 'De AIVD constateert dat radicaalislamitische aanjagers zich sterk weten te positioneren binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims. Hierbij kan gedacht worden aan naschoolse lessen in Arabisch en de islam.[...]'



'Deze onderwijsinitiatieven lijken op het eerste oog laagdrempelig en onschuldig. Wij zijn echter van mening dat kinderen en jongvolwassenen door deze invulling van het onderwijs vervreemden van de samenleving en mogelijk belemmerd worden in hun deelname aan de maatschappij. Dit wordt veroorzaakt door de onverdraagzame en antidemocratische denkbeelden van de initiatiefnemers.'



Het grote probleem, zegt imam Yassin Elforkani, is dat de AIVD spreekt in algemeenheden. "Wij bieden Arabische lessen en islamlessen aan, zoals elke moskee dat doet. En we hechten groot belang aan onze relatie met de buurt, met de buren. Die vragen zich nu misschien af of de AIVD zich ook zorgen maakt over de Blauwe Moskee."



Containerbegrippen

De moskee roept directeur Dick Schoof op om concreter te maken over wie de veiligheidsdienst het heeft, en wat er precies wordt bedoeld met onverdraagzame en antidemocratische denkbeelden. "Dat zijn van die vage containerbegrippen. Waar heeft hij het over?"



De veiligheidsdienst schrijft zich te richten op 'aanjagers in het salafistisch spectrum'. Salafisme, zegt Elforkani, is gewoon een ander woord voor orthodoxisme. "Mensen hebben het recht orthodox te zijn. We leven in een rechtsstaat. In onze moskee komen ook salafistische docenten aan bod, omdat we een divers onderwijsaanbod willen. Als je bepaalde radicaalislamitische aanjagers bedoelt, wees dan concreet. Nu maak je alle salafisten verdacht."



Haatpredikers

In de berichtgeving rond het islamitische Cornelius Haga Lyceum spraken de veiligheidsdiensten ook hun zorg uit over 'salafistische aanjagers' die betrokken waren bij de school. Dat bleek later om radicale haatpredikers te gaan. De aanvankelijke vaagheid veroorzaakte veel onrust onder ouders van de school en andere moslims.



Elforkani's belangrijkste zorg: zo'n bericht van de veiligheidsdienst werkt polariserend en criminaliserend. "Geert Wilders heeft alweer getwitterd dat hij altijd al gezegd heeft dat de islam de allergrootste dreiging is. De AIVD maakt zich natuurlijk zorgen om veiligheid, maar moet zich ook realiseren wat voor effect dit soort berichten hebben op moslims."