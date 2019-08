Blauwe Moskee betaalt boetes voor vrouwen die boerkaverbod overtreden

Dragers van gezichtsbedekkende kleding kunnen vanaf donderdag 1 augustus een boete van 150 euro krijgen als zij zijn gesluierd in de publieke ruimten.

De Blauwe Moskee schrijft dat het boerkaverbod voor de Islamitische gemeenschap in Nederland voelt als een klap in het gezicht. ‘Door het verbod is het voor veel zusters niet (meer) mogelijk om dit onderdeel (het dragen van de nikab, red.) van onze godsdienst te praktiseren. Het bevreemdt ons ook dat dit wetsvoorstel is aangenomen in een land van vrijheid en tolerantie.’

Vrouwen die beboet worden tijdens het dragen van de nikab, kunnen contact opnemen met de moskee zodat de instelling hun boete kan betalen. De Rotterdamse politieke partij Nida kondigde een vergelijkbare actie aan.