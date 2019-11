Blauwe Moskee begint vrijdag met versterkte gebedsoproep

De Blauwe Moskee gaat vrijdagmiddag voor het eerst de versterkte gebedsoproep laten klinken.

Donderdag zal een gespecialiseerd ­bedrijf geluidsmetingen verrichten en de aansluiting van de speakers tot stand brengen, aldus Yassin Elforkani, hoofdimam van de moskee in Nieuw-West. Het moet het begin vormen van een traditie, waarbij iedere vrijdagmiddag – voorafgaand aan het belangrijkste gebed van de week – de gebedsoproep versterkt zal klinken. De Blauwe Moskee is de eerste moskee in Amsterdam die dit gaat doen.

Vorige maand zei Elforkani dat het initiatief bedoeld is om de islam te ‘normaliseren’. “Wij willen hiermee niet provoceren, maar proberen de ­islamitische tradities juist te normaliseren.”

De gemeenteraad en burgemeester Femke Halsema staan kritisch tegenover het voornemen, al erkennen zij dat het plan onder de godsdienstvrijheid valt. Halsema vindt de ­versterkte oproep onnodig en gedateerd. Vorige week kondigde ze aan erover in gesprek te gaan met Elforkani. Volgens een woordvoerder van de burgemeester is dat ‘om agendatechnische redenen’ nog niet gebeurd.

Elders in Nederland gebeurt het al langer dat moskeeën de azan – zoals de oproep tot gebed in het Arabisch heet – met luidsprekers laten klinken. Bij de Boven IJ-moskee die in Amsterdam-Noord komt, heeft het moskeebestuur in een soort contractbrief aan het stadsbestuur beloofd hiervan te zullen afzien.