Blauwalg op tijd weg voor City Swim?

Opbrengst 2017 In totaal werd er vorig jaar €1.804.451,66 opgehaald

"Wij hebben dagelijks contact met Waternet en bekijken samen de situatie constant," zegt 't Hooft. Niks is zo veranderlijk als het weer, maar we houden rekening met alle scenario's," vertelt het bestuurslid namens City Swim. "Vorige week maandag is er bijvoorbeeld een zwemtraining afgezegd, het regende en er zat te veel blauwalg."



'T Hooft, die bij City Swim over de portefeuille gezondheid gaat, laat weten dat de gezondheid van de zwemmers voorop staat en dat de organisatie geen risico's wil nemen. "Het welzijn van de zwemmers is het belangrijkst voor ons. Het zou verschrikkelijk zijn om het evenement te moeten cancelen als de bacterie niet verdwijnt, maar de gezondheid van de deelnemers staat voorop."



Alternatieven

De locaties waar blauwalg zit kunnen ook constant veranderen. "Een alternatief kan zijn dat we de route aanpassen of inkorten. Een deel van de route gaat langs de Hermitage, door de Amstel en onder de Magere Brug door. We zouden ervoor kunnen kiezen dat deel over te slaan of op een andere plek te starten. Maar niks is nog met zekerheid te zeggen. We blijven het van dag tot dag bekijken."



Drie jaar geleden verliep het zwemevenement ook niet zonder slag of stoot. In 2015 werd maar liefst 31 procent van de zwemmers ziek. Dat was te wijten aan het slechte weer. Door de hevige regenval liepen riolen over en kwamen menselijke uitwerpselen en urine van bijvoorbeeld ratten in het grachtenwater terecht.



Zwemmen in natuurwater? Controleer op zwemwater.nl of er blauwalg is geconstateerd.