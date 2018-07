Blauwalg in zwemwater: hoe gevaarlijk is dat?

Probeer lauw en stilstaand water te vermijden

Blauwalg kan ook voorkomen in brak en zout water, maar de kans daarop is klein. Doordat zeewater een lagere temperatuur heeft en continu in beweging is, komt daar geen extreme blauwalggroei voor.



2. Hoe weet je of er blauwalg in het water zit?

Je kunt blauwalg in lage concentraties niet met het blote oog zien. Probeer lauw en stilstaand water te vermijden. Zwem niet in water waarin dode vogels of vissen drijven, en ga het water ook niet in als het een vreemde kleur heeft, water dat stinkt of waarop een laag algenbrij drijft.



Op officiële zwemlocaties wordt de waterkwaliteit gecontroleerd door de gemeente. Zodra er blauwalg wordt gevonden, worden er waarschuwingsborden geplaatst.



Spoel jezelf na het zwemmen in natuurwater af onder de douche.



3. Wat kun je van blauwalg krijgen?

Zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen binnen twaalf uur last krijgen van irritaties aan hun ogen en huid. Andere klachten zijn koorts, hoofdpijn, gezwollen lippen en maag- en darmklachten, zoals diarree en overgeven. De verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en verdwijnen vaak vanzelf.



Ook honden kunnen last krijgen van blauwalg. Zij krijgen de bacterie bijvoorbeeld binnen als ze hun vacht likken.