Blauwalg in het water: wanneer kunnen we weer zwemmen?

Volgens Jasper Stroom van Waternet hangt dat onder andere van het weer en de locatie af. "Op een plek waar de blauwalg kan wegspoelen, is het water eerder schoon. Maar bij de Sloterplas bijvoorbeeld is dat lastig, daar kan het niet uitspoelen. De afgelopen vijf jaar was er weinig blauwalg in de Sloterplas, maar als ze er eenmaal zijn, zijn ze hardnekkig leert de ervaring."



Bij de Amstel kan het wegspoelen van blauwalg makkelijker, maar daarvoor is volgens de ecoloog eerst veel regen nodig. "Pas als er zo veel regen valt dat de polders weer water gaan afvoeren, stroomt ook het water in bijvoorbeeld de Amstel weer goed door."



Flinke storm

Blauwalg gedijt goed bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden. De kans dat de watertemperatuur al in augustus daalt, acht Stroom klein, maar in september kan de daling snel gaan. "In september worden de dagen korter en is het ook bij warm weer moelijker het water warm te houden."