Blauwalg gevonden in Sloterplas en Nieuwe Meer

Zwemmen in deze wateren wordt daarom - ondanks de tropische temperaturen - afgeraden.



Door het aanraken of binnenkrijgen van de algen bestaat een grote kans op een geïrriteerde huid of ogen. Ook kunnen de bacteriën hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Vooral kleine kinderen zijn hier vatbaar voor.



Stilstaand water

Blauwalgen kunnen bij warm weer in het water ontstaan. Ze komen vooral voor in zoet, stilstaand water van vijvers, maar ook in zwemplassen. Wie wil weten welke wateren wél geschikt zijn om te zwemmen, kijkt op zwemwater.nl.



