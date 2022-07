Blauwalg aangetroffen in zwemlocaties Amsterdamse Bos en Twiske

Blauwalgen groeien harder bij een slechte waterkwaliteit en warm weer Beeld Wilma Vendel

Zo waarschuwt de gemeente Amstelveen voor blauwalgen in de Grote Vijver en aan de westzijde van de Nieuwe Meer. De organisatie van het Amsterdamse Bos adviseert daarom de komende dagen hier niet te zwemmen. De Oostzijde van de Nieuwe Meer is wel veilig.

Ook op meerdere zwemlocaties in Het Twiske wordt momenteel een negatief zwemadvies gegeven vanwege blauwalgen. In het recreatiegebied is de waterkwaliteit alleen op orde in de Spartelvijver en bij het Schoorlstrand.

Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die in zoet water voorkomen. Het zijn eigenlijk bacteriën die leven van licht, CO2 en voedingsstoffen in het water. Bij een slechte waterkwaliteit kan, zeker in combinatie met warm weer, overmatige blauwalgengroei ontstaan. De blauwalgen vormen dan een drijflaag, waarvan de onderkant afsterft. Omdat sommige blauwalgen gifstoffen bevatten, kunnen deze vrijkomen en in het water terechtkomen. Dat kan leiden tot irritatie aan de ogen en huid, hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen grotere gezondheidsproblemen. Ook honden zijn er extra gevoelig voor.

Veilig zwemmen

Amsterdam kent op dit moment zes officiële zwemlocaties: strand IJburg, strand Diemerpark, (de meeste) zwemlocaties bij Het Twiske, Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos. Dat betekent dat deze locaties tussen 1 mei en 1 oktober worden gecontroleerd op waterkwaliteit en veiligheid van het water. Op Zwemwater.nl worden de resultaten weergegeven.

Er zijn ook enkele locaties die het hele seizoen een permanent negatief zwemadvies hebben gekregen vanwege de gemiddelde waterkwaliteit van de afgelopen vier jaar. Het gaat onder meer om enkele locaties bij Het Twiske, Het Sloterstrand en de Gaasperplas.

Waar kun je dan wél veilig een duik nemen? Naast de veilige locaties in het Twiske en het Amsterdamse bos, kun je met gerust hart naar het Diemerpark en naar Ouderkerk aan de Amstel. Ook kun je de website van Zwemwater.nl in de gaten houden om te zien of de concentratie blauwalgen in Het Twiske en het Amsterdamse Bos over een paar dagen weer is afgenomen.

Andere populaire zwemlocaties – zoals het Marineterrein, de Amstel en het Erasmuspark – zijn geen officiële zwemlocaties. De waterkwaliteit kan daarom niet worden gegarandeerd.

