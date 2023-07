Black Pride op de Dam: ‘Wij zijn geen voorprogramma meer, we zijn main stage!’

De opening van Black Pride op de Dam, met Clarice Gargard (in zwart-geel). Beeld Joris van Gennip

Het podium van Black Pride op de Dam wordt rond 18.00 uur officieel geopend met een plengoffer aan Moeder Aarde door wintipriesteres Nana Efua. “Omdat Moeder Aarde de enige is die aan inclusie doet, en geen oordeel velt.”

Black Pride is dan al drie uur bezig met muziek en dans. Er zijn inmiddels enkele honderden mensen en dat is gezien het weer heel erg netjes. Het heeft voortdurend geregend, in de schaal van miezer tot nat. “Ik weet dat het regent,” roept mc Raïsha Zeegelaar, “maar we zijn hier met een reden!” Dan volgt een chant met het publiek:

We’re here

and we’re queer

We’re here

and we’re black and queer

Het houdt zowaar op met regenen en Clarice Gargard, mede-oprichter van Black Pride, spreekt het publiek toe, eveneens in het Engels. “Pride is not just enjoyment and party. It is also a protest, for you to be educated, for us to remember.”

Pontificaal op de Dam

Want in deze eerste week van Queer & Pride, voor het eerst georganiseerd door Queer Amsterdam, moet de nadruk niet liggen op boten en feestjes, maar op manifestaties en demonstraties. Black Pride staat daar symbool voor: het is de 23ste keer dat Pride in Amsterdam wordt georganiseerd, maar het is de eerste keer dat Black Pride daar onderdeel van is.

Pontificaal op de Dam zowaar, benadrukt mc Zeegelaar. “Ik ben er klaar mee om te bedelen voor een plek. Wij zijn geen zijprogramma meer, of een voorprogramma. We zijn main stage! The future is black!”

Een van de sprekers, Laurindo Love, roept op om te stoppen met haatzaaien. “Het is óns feest. We zijn allemaal vrolijk samen, in alle kleuren en vormen. Allemaal verschillend, maar onder één vlag. Samen één, met al onze verschillen.”

Beschermengel

De laatste spreker, voordat de muziek nog ruim anderhalf uur verdergaat, is beeldend kunstenaar Charl Landvreugd – geboren in Suriname en opgegroeid in Rotterdam. “Ik kom uit een familie waarbij we nu met 23 queer mannen zijn. In één lijn. Het is al honderd jaar traditie dat elke queer man een oudere neef heeft, die als een guardian angel over je waakt. Dus laat niemand je zeggen dat queerness in black families niet bestaat.”

Landvreugd vertelt over de jaren zeventig en tachtig, toen zwarte jongens niet in het COC mochten komen, en alleen welkom waren in Casa Maria, een café in de Warmoesstraat. “Toen mochten we nergens anders naar binnen, nu heb je Black Pride op de Dam. Jullie zijn de droom die mijn generatie had.”