Black Friday-drukte in outletwalhalla Halfweg: ‘Ik was er gisteren ook al’

Met anderhalvemeter-coaches en monitoring van het aantal bezoekers wapende het pas geopende outletcentrum in Halfweg zich tegen de Black Friday-drukte. ‘Op dag één en twee staat er al vanaf 10.00 uur een rij.’

“Ik was er gisteren ook al,” zegt Nancy Hollands (49) uit Amsterdam-West, terwijl ze de spiksplinternieuwe sneakers aan haar voeten showt. Een dag na de opening van The Style Outlets is ze op Black Friday terug met een vriendin. Voor sportkleding en ondergoed. “En ik hou niet eens van outlets. Veel te druk. Maar hier is het nu nog wel lekker. En extra korting, hè.”

De organisatie van het pas geopende outletcentrum, waar driekwart van de meer dan 100 winkelruimtes is verhuurd, hield onder meer door de start van het uit Amerika overgewaaide koopjesweekend rekening met grote drukte.

Van tevoren werden bezoekers gewaarschuwd: kom voor 12.00 of na 17.00 uur winkelen. In overleg met de veiligheidsregio mag tweeduizend man tegelijkertijd naar binnen. Zijn het er meer, dan gaan de deuren tijdelijk dicht, wat ze willen voorkomen door de bezoekersaantallen te spreiden. Op verschillende plekken hangt apparatuur die bijhoudt hoeveel mensen er al door het outletdorp lopen en anderhalvemeter-coaches houden in de gaten of shoppers niet te dicht bij elkaar in de buurt komen.

Met de trein vanuit Haarlem

In de winkelstraten loopt behoorlijk wat volk, in een kinderkledingwinkel lijkt het dringen rond de rekken, maar elders staan verkopers in een praktisch lege zaak. Te druk was het nog niet, zegt een van de coaches, “maar af en te moet je er wat van zeggen als mensen te dicht bij elkaar in de buurt komen”.

Vriendinnen Paula Szypilko (31) en Anna Kusma (42) namen het spreidingsadvies ter harte en waren er al om 9.00 uur. De een kwam met de trein vanuit Haarlem, de ander op de fiets vanuit Amsterdam. Ze hoeven niet te werken vandaag, waren nieuwsgierig naar het nieuwe outletcentrum dat voor hen perfect op de route ligt, en de fikse kortingen zijn ook niet vervelend. De buit van een ochtend shoppen: zeker zes tassen vol, waarvan de helft gevuld met kerstinkopen. “De andere helft is voor onszelf.”

Vooral de sportwinkels zijn publiekstrekkers. Bij Nike staat een rij die toch al een Efteling-achtige proportie aanneemt en ook bij Puma en Adidas wachten mensen buiten. Het verbaast Adidas-floormanager Gijs van Bommel (23) een beetje. “We waren bang dat mensen drukke plekken zoals deze door corona een beetje zouden vermijden, maar op dag één en twee staat er al vanaf 10.00 uur een rij. Dit hadden we niet verwacht.”

Joggingbroeken

Ruim tien jaar lang was er strijd om de komst van het outletcenter, eigendom van het Spaanse Neinver. Modewinkeliers uit de omgeving vrezen de concurrentie. En voor omliggende gemeenten waren de mogelijke overlast en verkeersdrukte reden om de komst van het winkeldorp tegen te willen houden. Maar de parkeerplaats is op Black Friday om 11.00 uur halfvol en in de garage is nog plek zat, van verkeerschaos lijkt vooralsnog geen sprake.

Aad en Wilma Hummel (61 en 58) vonden het juist lekker doorrijden vanuit Heemskerk. Hup, zo de garage in. “Geweldig,” zegt Aad. “Dit is zo makkelijk, dichtbij en alle winkels bij elkaar. Dan slaag je hoe dan ook.” Het echtpaar houdt even een winkelpauze met een patatje, maar is voorlopig nog niet klaar. Joggingbroeken moeten er nog komen, en wie weet wat nog meer. “We gaan pas naar huis als we de tassen niet meer kunnen tillen.”