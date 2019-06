Bizarre beelden plofkraak metrostation

De politie in Amsterdam heeft vandaag nieuwe beelden vrijgegeven van de enorme explosie bij een plofkraak bij metrostation Ganzenhoef van afgelopen maart. Twee mannen hadden het gemunt op de pinautomaat en bliezen daarvoor het gehele, grotendeels glazen station op. De buit betrof slechts enkele euro’s, de schade ruim drie ton.

Beeld anp

“Wat die gasten hier doen, en dat zeggen we niet vaak in deze woorden, dat is écht gestoord,” zei politiewoordvoerder Esther Izaks in het AT5-programma Bureau 020. “Ze zijn niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar vooral voor hun omgeving. Daarnaast waren de gevolgen enorm. Het metrostation is een aantal dagen dicht geweest en de kosten om alles te herstellen bedragen rond de 300.000 euro.”



Op de beelden is te zien hoe bijna het hele glazen gebouw uit elkaar spat. Daarnaast sneuvelen diverse metropoortjes, vliegt het plafond eruit en ligt overal ijzer en glas. “Het leek wel oorlogsgebied,” vertelt de politie.



Tot op heden is nog niemand voor de plofkraak aangehouden. De twee mannelijke overvallers, waarvan er één waarschijnlijk tijdens de ontploffing gewond raakte aan zijn arm, vluchtten na het aanrichten van de ravage op een scooter in de richting van Diemen. Tussen hen in een enorme weekendtas, vrijwel leeg. De mannen waren vooraf waarschijnlijk uitgegaan van een iets succesvollere kraak, maar wisten de cassettes met biljetten uiteindelijk niet uit de ontplofte geldautomaat te krijgen.

Explosieven

Het duo werkte volgens de politie met zeer zware explosieven en droeg een zaklampje op het voorhoofd. Beiden waren gekleed in trainingspak, sneakers en hadden hun gezicht bedekt.

Na het installeren van de explosieven, een taakje dat een van de twee op zich nam, wachtten ze allebei buiten tot hun installatie tot ontploffing was gebracht. Vreemd genoeg deden ze dat erg dichtbij de pinautomaat waar het explosief in bevestigd was.

Spijt

Beelden van het incident laten zien dat een van de twee mannen waarschijnlijk spijt kreeg van de beslissing om zo dichtbij te gaan staan. Hij hield zijn arm ongemakkelijk vast en kon maar met één hand de paar bankbiljetten opruimen die bij de enorme ontploffing vrij waren gekomen.

De politie houdt rekening met deze verwondingen van de onbekende man en vraagt ‘of er mensen zijn die het is opgevallen dat vanaf 21 maart iemand ineens een onverklaarbare verwonding heeft gehad aan zijn linkerarm’.

Volgens AT5 hebben agenten tijdens sporenonderzoek een accu gevonden waarvan vermoed wordt dat deze bij de plofkraak is gebruikt. Op de accu staan de handgeschreven cijfers 7 - 12 - 18 en twee letters. De politie: ,,Wij willen graag weten of iemand de accu of het handschrift herkent.”