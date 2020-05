Birò moet van de stoep, in het parkeervak

Nu worden de kleine voertuigen regelmatig nog geparkeerd op de stoep. Beeld Patricia Rehe/ANP

De proef moet over ruim anderhalve maand ingaan, per 1 juli. Bezitters van Birò’s en vergelijkbare voertuigen kunnen dan tegen een gereduceerd tarief een parkeervergunning aanvragen voor de gehele stad. Het gaat om maximaal drieduizend van zulke parkeervergunningen.

De voertuigen zoals de Birò zijn populair en duiken steeds vaker op in het straatbeeld. Nu parkeren ze nog op de trottoirs. In buurten waar veel Birò’s zijn, zoals in Zuid en mindere mate in Centrum en Oost, leidt dit soms tot ergernis omdat voetgangers worden gehinderd: een deel van de Biròbezitters parkeert regelmatig midden op smalle stoepen.

Kenteken vereist

Om gebruik te kunnen maken van parkeervakken, moeten de voertuigen een kenteken hebben. Birò’s werden voor 1 oktober echter verkocht zonder kenteken. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft in november 2019 alle Birò-eigenaren opgeroepen om een kenteken aan te vragen.

Op dit moment heeft daardoor 50 procent van de Birò’s een nummerbord. Door de coronacrisis is de RDW tijdelijk gestopt met het verstrekken van kentekens, waardoor het langer zal duren voordat alle Birò’s er een hebben.

‘Geen handhaving’

De gemeente kan alleen beboeten op foutparkeren als er een kenteken op het voertuig aanwezig is. Dat betekent dat bestaande Birògebruikers pas kunnen worden beboet als zij een kenteken voeren, schrijft verkeerswethouder Sharon Dijksma aan de gemeenteraad. ‘Zolang zij die door vertraging bij de RDW nog niet hebben, kan hierop niet door de gemeente worden gehandhaafd.’

Volgens een woordvoerder van de gemeente kan de politie Birò’s zonder kenteken beboeten, maar gebeurt dat momenteel niet. Volgens de woordvoerder van Dijksma is nu nog onduidelijk hoe snel alles weer wordt opgestart na de lockdown. “Maar ondertussen is ook via een noodprocedure bepaald dat Birò Nederland van het RDW toestemming heeft gekregen zelf kentekens uit te geven.”

449,50 euro per jaar

Bezitters van licht-elektrische voertuigen zoals de Birò kunnen voor de duur van twee jaar een parkeervergunning voor de hele stad aanvragen. Zolang het experiment loopt, betalen zij daarvoor de helft van de prijs voor een reguliere stadsbrede vergunning: 449,50 per jaar.

Het gaat bij nieuwe eigenaren om maximaal één vergunning per adres. Mensen die al meer parkeervergunningen op een adres hebben, kunnen wel extra tijdelijke vergunningen aanvragen. Vanaf 1 juli 2022 moet de eigenaar kiezen tussen een vergunning voor de Birò of voor een auto. De uitgave van nieuwe parkeervergunningen wordt afgetrokken van het vergunningenplafond per parkeergebied: hierdoor blijft het totaal aantal vergunningen in de stad gelijk.

Alternatief voor de auto

De gemeente staat niet onwelwillend tegenover de Birò. De licht-elektrische voertuigen worden gezien als een alternatief voor de auto. Ze zijn wendbaar, nemen weinig ruimte in, zijn milieuvriendelijk en gelden volgens Dijksma als een aanvulling op de fiets en het openbaar vervoer.