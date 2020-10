Birnie nieuwe directeur De Nieuwe Kerk en Hermitage

Annabelle Birnie Beeld Eva Plevier

Sinds mei 2017 was Birnie (1968) directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Daarvoor was zij onder andere als directeur verantwoordelijk voor het Drents Museum voor kunst en archeologie. Officieel treedt ze op 25 januari 2021 in dienst. Daarvoor zal ze blijven werken voor het AFK.

Voortzetten koers

Birnie zal de ingeslagen koers van de Nieuwe Kerk en Hermitage voortzetten. “Ze zijn beide van ongelooflijk belang voor de stad Amsterdam, voor Nederland en voor de internationale samenwerking. Ze zijn bronnen van inspiratie en schoonheid voor velen en ik kijk ernaar uit om hieraan bij te dragen.”