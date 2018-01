Bioscooptrein tussen Amsterdam en Rotterdam

In de bioscoopcoupé van de trein worden korte films van het filmfestival vertoond. Wie niet in de coupé zit, kan met zijn laptop, tablet of mobiele telefoon dezelfde films online in de trein zien via de app CinetraiNS.



De reizigers alias bioscoopbezoekers kunnen in de trein bijvoorbeeld de korte film Chlorophyl zien, van fimmaker Barry Jenkins. Het verhaal gaat over een vrouw met een mislukte relatie die in de knoop zit met haar identiteit.



Het is de tweede keer dat het filmfestival de bioscooptrein inzet om het evenement te promoten. Een dergelijke trein rijdt ook tussen Utrecht en Eindhoven. Vertrektijden zijn hier te vinden.