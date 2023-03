Bioscoop The Movies officieel heropend: ‘Magische plek in Amsterdam’

De afgelopen drie jaar is er flink geklust aan de oudste bioscoop van Amsterdam. Beeld Dingena Mol

“Wat ben ik blij dat The Movies weer open is,” zei burgemeester Femke Halsema, die een praatje hield tijdens het openingsfeestje. “Want jullie waren wat langer dicht dan verwacht. Maar als ik het prachtige art-decobehang en de nieuwe vloer zie, denk ik dat jullie een cadeau hebben gegeven aan de stad. Dankjulliewel daarvoor.”

Bijna drie jaar was The Movies niet of nauwelijks open. Eerst moest de bioscoop een aantal keer dicht vanwege corona, daarna greep de directie de onzekerheid aan voor een forse verbouwing.

Al in 2018 bleek namelijk dat er grote problemen waren met de vijf pandjes waarin The Movies is gevestigd: ze waren afzonderlijk verzakt en zo tegen elkaar aan gaan duwen. Daardoor kwamen wc-deuren zo scheef te hangen dat ze niet meer sloten, en ontstonden er scheuren in muren die steeds groter werden. “Bezoekers kwamen dat zelfs bezorgd aan ons melden,” zei directeur Alex Rutten eerder.

Lichtkoepels

De afgelopen drie jaar is er daarom flink geklust aan de oudste bioscoop van Amsterdam. Zo is er een nieuwe fundering aangebracht, zijn daken en muren vervangen en is het nieuwe café voorzien van lichtkoepels zodat er nu een prettig daglicht binnenkomt. Het restaurant keert overigens niet terug.

Qua techniek is er ook het een en ander verbeterd: er zijn nieuwe doeken en projectoren aangeschaft, net als nieuwe stoelen. Zaal twee is zelfs een kwartslag geflipt: de smalle ruimte is omgetoverd tot een brede, ondiepe zaal. Rutten: “Bij de oude Movies zat je echt bij elkaar op schoot. Dit is tien keer beter.”

De bioscoop is weer ingericht met een nostalgisch interieur. Er hangt een nieuw art-decobehang, er is houten lambrisering aangebracht en er ligt een replica van het originele tapijt uit de jaren zeventig. Maar er is ook genoeg gebleven, zoals de Franse lampen en de originele posterbakken in de foyer.

Magisch

In haar praatje roemde Halsema The Movies als ‘een magische plek in de stad, waar veel mensen zelf ook magische ervaringen hebben gehad’. “Ik ook: ik zie mezelf nog zitten, verliefd en wel in het donker – lang geleden,” aldus de burgemeester.

Volgens de burgemeester is de bioscoop belangrijk geweest voor de geschiedenis van de stad. “Omdat het onze tijd weerspiegelt: in non-fictie en fictie. De grote veranderingen in de Haarlemmerbuurt en de Jordaan: die waren hier terug te zien op het witte doek.”

Dit weekend krijgen de donateurs van de crowdfundingsactie een eerste voorproefje van hun vernieuwde bioscoop. Met de 90.000 euro die zij overmaakten is de grote, monumentale zaal flink opgeknapt.

Maandag gaat de bioscoop voor iedereen open en beginnen de reguliere filmvertoningen weer. De programmering van The Movies blijft zoals het was: een mix van populaire films en arthousetitels.