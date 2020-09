Bioscoop Kriterion gesloten om besmette medewerker

Filmtheater Kriterion in de Roetersstraat. Beeld ANP

Een van de medewerkers van studentenbioscoop Kriterion is donderdagavond positief getest op het coronavirus. Hierdoor is het filmtheater vrijdag uit voorzorg de gehele dag gesloten gebleven. In samenspraak met de GGD wordt nu bekeken welke maatregelen er nodig zijn om weer veilig naar de bioscoop te kunnen.

De medewerker die positief is bevonden werkte vorige week voor het laatst bij de bioscoop, laat Kriterion telefonisch weten. Andere medewerkers hebben nog geen klachten, maar sommigen zijn wel uit voorzorg in gesprek met de GGD.

Het filmtheater is nog in gesprek met de GGD over een mogelijke heropening.