Bioscoop- en restauranteigenaren zien negatief testbewijs niet zitten

Beeld ANP Kippa

Als de restaurants en bioscopen weer open gaan – op z’n vroegst eind deze maand – mogen volgens de bestaande regels maximaal dertig gasten binnen zijn. Willen restaurants en bioscopen meer mensen ontvangen, dan moeten ze verplicht om een negatief testbewijs vragen.

Filmtheater Kriterion in de Roetersstraat staat te springen om weer open te gaan, maar heeft moeite met het plan van het kabinet. “We willen toegankelijk zijn voor iedereen, maar met zo’n regel verhoog je de drempel nogal voor bezoekers,” zegt filmprogrammeur Katalin Fikkert. Volgens haar gaat de testplicht ten koste van de spontane bezoekjes. “Mensen gaan vaak even tussendoor naar de film, en dat kan straks niet.”

Mede-eigenaar Lotte Smit van bioscoop en restaurant FC Hyena in Noord denkt er hetzelfde over: “Voor festivals of andere evenementen die je ver van tevoren plant is zo’n testbewijs misschien handig, maar wij denken dat het voor onze sector niet werkt. We gaan dan liever open voor een beperkte groep, dan dat we onze gasten een testplicht opleggen.”

Eigen bijdrage

Fikkert is minder stellig: als de testplicht gemeengoed wordt, dan zal Kriterion daaraan meedoen. Wel denkt ze dat de drempel nog hoger wordt als bezoekers moeten betalen voor een test. Demissionair minister De Jonge liet weten de tests voorlopig gratis aan te willen bieden, maar wil de mogelijkheid openhouden om in de zomer toch een eigen bijdrage aan testers te vragen.

“Ik denk dat de diehard-filmgangers het er wel voor over hebben, maar dat we dan echt een stuk minder mensen zullen ontvangen,” zegt Fikkert. Het liefst ziet ze Kriterion open gaan zonder testplicht. “We hebben vorige zomer laten zien dat we veilig open kunnen. Waarom kan het dan nu niet op die manier?”

Hetzelfde vraagt Alex de Ronde, directeur van bioscoop Het Ketelhuis in het Westerpark, zich af. “Een filmtheaterbezoek is nogal veilig. Heel anders dan in een concertzaal of voetbalstadion kun je in een filmhuis goed afstand houden en voor een heel groot deel op dezelfde plek blijven.” De Ronde begrijpt dan ook niet waarom je geen negatieve test nodig hebt voor een bezoek aan een grote supermarkt of een tuincentrum, maar wel voor de bioscoop. Toch zegt hij niet direct nee tegen de testplicht. “Als het gratis is, zie ik al meer mogelijkheden. Maar waar kun je zo’n test laten doen, en hoe actueel moet die zijn?”

Gasten weigeren

Bij restauranthouders zijn ook veel vragen over de testen. Cathalijne Huijben, mede-eigenaar van de Meatless District-restaurants in de Bilderdijkstraat en de Van Woustraat, vraagt zich af hoe de maatregel er in de praktijk uit zal gaan zien. “Organisatorisch, voor ons, maar ook voor onze gasten. Als er extra kosten bij komen, zullen mensen wegblijven. Net als wanneer gasten zo’n test te spannend vinden.”

Het lijkt India Klap van restaurant Elixer in Zuidoost heel moeilijk om gasten te moeten weigeren die liever geen test doen. “De maatschappij is erg verdeeld: een deel is voorstander van coronatests, maar een ander deel voelt zich daar niet prettig bij. Wij worden als restaurant straks gedwongen om een kant te kiezen. Zo van: als jij niet wilt testen, kom je er bij ons niet in. Dat is nogal wat.”

Bij Café-Restaurant de Plantage maken ze zich vooral zorgen over het wegblijven van mensen. “Toen Artis, dat naast ons zit, laatst open was tijdens testen voor toegang merkten we dat veel mensen niet kwamen opdagen omdat zo’n test toch een te hoge drempel bleek. Daar zijn wij ook bang voor,” zegt een van de eigenaren. “Natuurlijk willen we graag open, daarom staan we nu ook met dikke truien aan op het terras, maar eerst maar eens zien of die testplicht er echt komt.”