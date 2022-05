Biomassacentrale AEB in waarde gekelderd, wel winst in 2021

Beeld ANP / Nico Garstman

Over 2021 boekte het afvalenergiebedrijf een winst van ruim 107 miljoen euro. Dat schrijft AEB in het woensdag verschenen jaarverslag. De winst is deels te danken aan de verkoop van het warmtenet rond de afvalverbrandingsovens. Ook is de waarde van die verbrandingsinstallaties fors bijgesteld. Die was gekelderd nadat AEB in 2019 aan de rand van de afgrond was geraakt toen de ovens vanwege onveiligheid voor het personeel moesten worden stilgelegd.

AEB draait de afwaardering van zijn twee grote afvalverbranders terug waardoor die toch weer voor 99,8 miljoen in de boeken komen te staan. Aanleiding is de verkoopovereenkomst over AEB die de gemeente Amsterdam als enige aandeelhouder eind vorig jaar sloot met het Rotterdams-Chinese AVR. Dit afvalbedrijf heeft 450 miljoen euro over voor AEB, maar de verkoop hangt nog af van instemming van mededingingsautoriteit ACM.

Waardevermindering

Daar staat tegenover dat de biomassacentrale die AEB onder de vleugels van de gemeente heeft laten bouwen 29,2 miljoen minder waard is geworden. Reden is dat de houtresten die worden verbrand voor de verwarming van 27.000 Amsterdamse huishoudens duurder zijn uitgepakt dan gedacht. Vorig jaar bleek al dat de leverancier eerdere afspraken niet kon nakomen. Gevolg was toen zelfs dat AEB zich genoodzaakt voelde om biomassa uit Spanje te halen, tot grote ergernis van het stadsbestuur, waarmee AEB had afgesproken dat de biomassa hooguit van 150 kilometer buiten Amsterdam zou komen om het risico op ontbossing te beperken.

Hiermee is de waarde van de biomassacentrale vorig jaar gehalveerd: in 2018 investeerde AEB 59 miljoen in de centrale. In de verkoopprijs die de gemeente met AVR overeenkwam is geen voorbehoud gemaakt voor dit soort waardeverminderingen, volgens een woordvoerder van de gemeente. AVR wil niet reageren.

Overigens is ook de scheidingsinstallatie die onder meer papier, plastic en metaal uit het huisvuil haalt minder waard geworden. Hierop heeft AEB 3,1 miljoen euro afgeboekt, onder meer omdat de onderhoudskosten hoger uitvallen en omdat de machine minder plastic recyclet dan gedacht. Ook hiervoor geldt dat de gemeente als enige aandeelhouder aandrong op de bouw van deze installatie.

AEB was voor de helft eigenaar van het warmtenet rond de afvalovens, de andere helft is van energiebedrijf Vattenfall. Om AEB een steuntje in de rug te geven kocht de gemeente voor 73 miljoen het leidingwerk waarmee de warmte uit de afvalverbranding komt bij de Amsterdammers die aangesloten zijn op stadsverwarming. Dat was volgens de AEB-boekhouding 53 miljoen meer dan de waarde die het belang in het warmtenet had.

Herstel

Los van de eenmalige meevallers zag AEB vorig jaar ook de omzet met 14 procent toenemen. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en de opbrengst van metalen die AEB uit het afval haalt. Het was voor het eerst sinds 2017 dat AEB een positief resultaat boekte.

De cijfers over 2021 laten toch al een duidelijk herstel zien sinds de zomer van 2019, toen het afvalbedrijf maar op het nippertje overeind bleef. Na een paar grote revisies is het achterstallig onderhoud teruggedrongen. Sinds een jaar staat AEB niet meer onder verscherpt toezicht. Het herstel is ook terug te zien in het aantal ongeplande stops van de afvalovens, dat in 2021 veel lager uitviel dan in 2020.

Een tegenvaller is wel dat AEB vorig jaar naast een miljoenensubsidie greep voor de afvang van broeikasgas CO2. Dat is onderdeel van de klimaatplannen van de gemeente, want de afvalverbranding is goed voor zo’n 10 procent van de Amsterdamse CO2-uitstoot. In januari bleek ook nog dat het ministerie voorlopig geen subsidies toekent voor de opslag van CO2 in lege gasvelden, schrijft AEB in het jaarverslag.