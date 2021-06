Biografie: Martin H., de platte agent die Klaas Bruinsma doodde

Onderzoek bij het lichaam van Martin Hoogland in Hoorn. Hij werd op zijn fiets beschoten toen hij even uit de open inrichting was waar hij verbleef. Beeld ANP

Jeoffrey Hoogland lijkt op zijn vader. Hij heeft dezelfde indringende blauwe ogen waarmee hij soms dwars door je heen lijkt te kijken. Net als zijn ouweheer stottert hij een beetje. “Als ik mijn pa opzocht in de gevangenis, werd het erger. Zaten we tijdens het bezoekuur tegenover elkaar te stotteren,” vertelt hij met een stem die verraadt dat hij zwaar geleefd heeft.

Vijf jaar zat hij in de gevangenis. Voor wapens en geweld. “Het zit toch in je bloed,” zegt hij op verontschuldigende toon terwijl hij nog een sigaret opsteekt. “Ik heb pakken geld verdiend, maar het heeft me uiteindelijk niks gebracht.” Naar eigen zeggen heeft hij de misdaad inmiddels zo’n drie jaar vaarwel gezegd.

“Dat was ook een voorwaarde van mij. Anders kon hij niet meewerken aan het boek,” zegt Vico Olling. Het boek, dat is de biografie over Martin Hoogland, de vader van Jeoffrey, die vandaag verschijnt. Het vertelt het verhaal van Martin Hoogland, een jonge agent die als 19-jarige agent in de jaren 70 op bureau Warmoesstraat aan het werk gaat en steeds verder afglijdt in het criminele milieu. Uiteindelijk zal hij de vaderlandse misdaadgeschiedenis ingaan als de man die in 1991 maffiabaas Klaas Bruinsma heeft doodgeschoten.

Olling was al bezig met de biografie toen hij, via via, in contact kwam met Jeoffrey. “Ik wilde vooral dat er een eerlijk verhaal over mijn vader geschreven zou worden. Hij had zijn slechte, maar ook zijn goede kanten,” zegt hij. Nadat Olling dit had toegezegd, werkte Jeoffrey mee. Olling: “Hij kon het beeld van Martin verder inkleuren. Daarnaast heeft hij me met veel mensen in contact gebracht. Voor zijn inspanningen krijgt hij een bescheiden percentage van de royalty’s.”

Wallen

“Het was zwaar. Alles kwam weer naar boven,” vertelt de nu 41-jarige Jeoffrey. “Ik heb echt geen slechte jeugd gehad. Ik ben in materiële zin natuurlijk altijd erg verwend. Maar emotioneel schoot het natuurlijk wel tekort.”

In het boek vertelt hij hoe hij, als achtjarig jochie, op een avond met zijn vader Disneyfilms zal gaan kijken als die aangeeft dat hij even de deur uit moet. “Kijk jij maar vast een stukje van Robin Hood. Ik ken deze al en dan haak ik zo aan, oké?” zegt Martin. “Ben ik met een paar minuten terug.” Uiteindelijk komt zijn vader pas tegen het ochtendgloren weer opdagen bij zijn zoon die ontroostbaar is.

“Martin Hoogland geldt tot op de dag van vandaag als de verpersoonlijking van de corrupte smeris. Met deze biografie maak ik inzichtelijk hoe dat is gegaan en wat voor man hij was,” zegt Olling. In het boek wordt uitvoerig ingegaan op de corruptie die er in de jaren 70 en 80 bij de politie op de Wallen heerste. “Martin was zeker niet de enige agent die plat was. In die zin was hij onderdeel van een verrotte cultuur. “

In het boek komt Martin Hoogland als iemand naar voren die zwaar verslaafd raakt aan cocaïne. “Iedereen in de onderwereld snoof zich helemaal gek toen,” zegt Jeoffrey. Dat drugs­gebruik lijkt een belangrijke aanjager te zijn geweest voor geweld. Nadat hij op 8 december 1986 een nachtclub in Amsterdam-West twee mannen heeft neergeschoten, geldt Martin ‘de rechercheur’ Hoogland in het criminele milieu als iemand waar rekening mee moet worden gehouden.

Uiteindelijk sluit hij zich aan bij beruchte Joegoslavische criminelen. “Dat hij als Nederlander heeft weten door te dringen tot de top van de Joegomaffia maakt hem wel uniek,” zegt Olling.

Jeoffrey krijgt een appje. “Hee kijk, het is de zoon van Duja. Hij wenst ons veel succes met het boek. Hij zegt ook dat Jotsa net met verlof is uit de gevangenis.” Jotsa en Duja, het zijn namen die in de onderwereld van de jaren 90 dezelfde siddering teweegbrachten als de naam Ridouan Taghi nu.

Geliquideerd

Beruchte namen zijn nooit ver weg in het leven van Jeoffrey Hoogland. Nadat zijn vader veroordeeld wordt tot twintig jaar cel voor de moorden op Klaas Bruinsma en crimineel Tonny Hijzelendoorn wordt Jeoffrey opgevoed door zijn stiefvader Serge Miranovic. Ook die verkeert in kringen van Joegoslavische criminelen.

Beide vaders hebben elkaar nooit ontmoet. Ze zijn vermoord voordat het ooit zover kwam. Martin Hoogland werd, niet lang voordat zijn straf erop zat, in 2004 geliquideerd in Hoorn. Serge Miranovic werd twee jaar later doodgeschoten in een auto in Montenegro.

En zo verging het de meeste criminelen uit het milieu waarin de vader van Jeoffrey ooit gold als een gevreesd man. “Waar zijn ze allemaal nu dan? Iedereen zit in de lik of ligt onder de grond.”

Vico Olling: Martin H. Uitgeverij Nieuw Amsterdam, € 20,99. 256 blz.