Binnenstadscampus heet voortaan Universiteitskwartier

Had het terrein van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in de binnenstad eerder nog de werktitel Binnenstadscampus, voortaan gaat het door onder de noemer Universiteitskwartier.



Deze naam drukt volgens de universiteit sterker de verbinding tussen universiteit en stad uit. 'Het laat zich gemakkelijker vertalen in de Engelse taal en sluit beter aan bij verwachtingen en wensen van ondernemers en omwonenden waarmee de UvA het gebied deelt.'



Van Oudemanhuispoort tot Bushuis

Binnen het Universiteitskwartier, dat grofweg loopt van de Oudemanhuispoort en het voormalige Binnengasthuisterrein tot het Allard Pierson Museum en het Bushuis, is onder meer ruimte voor de Universiteitsbibliotheek, de Faculteit der Geesteswetenschappen en het College van Bestuur.



Het Universiteitskwartier vormt naast het Amsterdam Science Park, de Roeterseilandcampus en het Amsterdam Medisch Centrum de vierde campus van de universiteit.



Studentenwoningen

De komende jaren worden de universiteitsgebouwen in de binnenstad aangepakt. Zo moeten in Oudemanhuispoort studentenwoningen komen en moet de nieuwe universiteitsbibliotheek vorm krijgen. In 2025 moet alles klaar zijn.