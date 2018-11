Binnenstad zat 24 uur zonder stroom door kapotte zekering

Een bewakingssysteem dat continu controleert of de beveiliging nog werkt moet herhaling voorkomen. Veel verdeelstations hebben al zo'n systeem. Liander gaat bij de laatste tien Amsterdamse verdeelstations waar de controle nog door monteurs wordt gedaan ook zo'n bewakingssysteem installeren.



Eind maart moeten alle 50 Amsterdamse verdeelstations zo'n bewakingssysteem hebben. Tot die tijd gaan monteurs vaker langs.



Buiten de stad hebben nagenoeg alle stations zo'n systeem. De kans op een vergelijkbare stroomstoring is daarmee nihil, volgens Liander. Wel verwacht Liander dat reparatie van het verdeelstation op het Frederiksplein komende maanden nog voor overlast zal zorgen bij omwonenden.



2,1 miljoen euro

Omdat de schade aan het verdeelstation zo groot was, duurde het 24 uur voordat iedereen weer stroom had. Op vrijdag ging het Rijksmuseum dicht, evenals bioscopen. Rond het Rembrandtplein viel de vrijdagmiddagborrel in het water. Liander onderstreept dat aansluitingen gemiddeld maar 21 minuten per jaar zonder stroom zitten.



Liander heeft 2,1 miljoen euro uitgekeerd aan compensatie. Daarvoor zijn regels vastgelegd in de wet. Liander betaalt geen schadevergoeding voor gemiste omzet van bedrijven. Die moeten zelf maatregelen treffen voor het geval dat een stroomstoring optreedt, zoals een noodaggregaat.