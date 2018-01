Binnenstad straks praktisch onpasseerbaar voor auto's

Het autoverkeer in het stadshart kan door de maatregelen met driekwart worden teruggedrongen

De knippen hebben veel gevolgen voor het autoverkeer dat naar de andere kant van de binnenstad probeert te komen.



Wie bijvoorbeeld vanaf het Rokin naar de Rozengracht wil, moet straks achter het Centraal Station langs.



Taxi's

Taxi's mogen wel over de Nieuwezijds in noordelijke richting blijven rijden, over de trambaan. Mochten zich echter problemen voordoen waarbij voetgangers, fietsers of openbaar vervoer in de knel komen, dan kan ervoor worden gekozen de taxi's hier minder ruimte te geven.



Taxi's blijken grootverbruikers te zijn van de beschikbare ruimte op de rijwegen in de binnenstad. Op de Nieuwezijds Voorburgwal passeren tijdens weekendnachten alleen al op de Martelaarsgracht elk uur honderd taxi's.



Hetzelfde geldt voor de Paleisstraat, maar hier krijgen de taxi's geen uitzonderingspositie: overdag zal de Paleisstraat ook voor hen verboden gebied zijn.



Meer ruimte

Litjens heeft eerder al gesteld dat het autoverkeer in het stadshart door de maatregelen met driekwart kan worden teruggedrongen. Hierdoor komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers en zouden trams gemakkelijker kunnen doorrijden.



De herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal stuit op grote bezwaren uit de buurt, bleek onlangs.



Volgens omwonenden zouden de straten onbereikbaar worden voor autoverkeer. Zij stelden dat de gemeente de maatregelen zou nemen om het vooral toeristen zoveel mogelijk naar de zin te maken.



Lees verder: Onrust over plan herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal