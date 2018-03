Binnenstad ondervindt veel overlast door stroomstoring

Wel waren de zalen donker, waardoor de bezoekers moesten worden geëvacueerd. Er waren 1500 bezoekers in het pand. De evacuatie verliep volgens de zegsvrouw rustig. Het museum verwacht voorlopig nog niet open te kunnen. Wie zijn kaartje nog heeft mag op later moment terugkomen.



"We waren net binnen toen het gebeurde. Bij de Nachtwacht was het grote licht al uit, er brandde alleen noodverlichting," zeggen scholieren uit Den Haag. "In andere zalen was nog wel licht, maar toch moesten we naar buiten. Niemand wist wat er aan de hand was, het was een beetje chaos, maar niet hysterisch.''



Een toerist uit het Italiaanse Bologna ging tevergeefs naar het Rijksmuseum. Hij kwam voor een dichte deur te staan. "Ik dacht: ik ga naar een land waar alles goed geregeld is. Het is een troost dat het hier soms ook een rommeltje is.''



Pinnen

Andere musea op het Museumplein hebben geen last van de storing. Het Allard Pierson Museum op de Oude Turfmarkt ondervindt wel problemen. Het museum laat weten de hele dag dicht te blijven.



De sfeer in de Vijzelstraat was gelaten. "Je kunt geen koffie meer krijgen, je kunt niet pinnen, het licht doet het niet. Wij zitten er middenin,'' aldus Peter Doeswijk, voorzitter van ondernemersvereniging De Vijzel over de winkels in de Vijzelstraat. "Dit verbroedert wel. Iedereen kletst met elkaar, vraagt waar je wel koffie kunt krijgen. Wat moet je anders? Laten we het maar een kleine ramp noemen, het is niets in vergelijking met aardverschuivingen in andere landen. We gaan hier relaxed mee om.''



Tramverkeer

Voor het openbaar vervoer had de storing ook gevolgen: het tramverkeer lag korte tijd stil. Rond 11.30 uur reed ongeveer de helft van de tramlijnen weer de normale route. Alleen de lijnen die het getroffen gebied in De Pijp doorkruisen, rijden nog niet doordat er geen stroom op de bovenleiding staat. De metro bleef tijdens de stroomstoring gewoon in bedrijf.