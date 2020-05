Binnen mag het niet, dus brengen deze ondernemers de sportschool naar buiten

Sportscholen moeten tot 1 september gesloten blijven, want gezamenlijk binnen sporten is niet verantwoord, zo besliste het kabinet vorige week. Een paar Amsterdamse sportscholen nemen nu het heft in eigen handen en slepen de toestellen naar buiten, waar het wel mag.

Fitnessmatjes, felgekleurde pionnen en desinfectiespray: daarmee moeten de leden van sportschool Crossfit AKA in West het doen. “Soms zetten we ook de roeimachines buiten, maar vandaag niet vanwege het risico op regen. Dat is niet goed voor de apparaten,” zegt instructeur Abby Joffre Eijken. Vanwege de gemiste omzet van de afgelopen tijd is dit niet het moment om schade op te lopen, voegt eigenaar Alexander Kreuger eraan toe.

Ook bij sportschool Arena-PT in Zuidoost maken ze op creatieve wijze gebruik van de mogelijkheden. Bokslessen worden met stokken gegeven, met voldoende afstand, en dagelijks wordt een rolkar vol fitnessmaterialen naar buiten gesjouwd. Leden kunnen dan in de weer met onder meer barbells, touwen en steps. Eigenaar Rodney Adame is blij dat er weer gesport kan worden. “Van de 120 leden zijn we er 10 kwijtgeraakt, dat is wel een klap geweest. Nu gaan we weer keihard aan de slag.”

Het wisselvallige Nederlandse weer is ook hier een potentieel obstakel. “Gelukkig hebben we een grote garage onder het gebouw waar we met de trap heen kunnen in het geval van regen. We kunnen dan niet alle spullen meenemen, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.”

Fietsen

In het weekend, mits het droog is, worden bij Crossfit AKA zelfs de airbikes – speciale fitnessfietsen die de weerstand opvoeren naarmate je harder traint – op de stoep gezet. Doordeweeks gaat dat niet, omdat de kantoren in hetzelfde gebouw dan open zijn en de apparaten in de weg zouden staan. Driemaal daags wordt de sportieve inboedel naar buiten en weer naar binnen gesjouwd. Dat is nogal een opgave, zegt Kreuger, maar de coronacrisis vergt nu eenmaal wat aanpassingsvermogen. “We doen het graag. Iedereen is superenthousiast dat we dit aanbieden, mensen zijn heel gretig om weer te bewegen.”

Dat blijkt inderdaad uit de opkomst: dankzij de 1,5 meter afstand passen de deelnemers nog maar net met z’n allen op de stoep. Iedereen is blij weer te mogen sporten. “Al is het wel jammer dat we nu geen muziek hebben,” zegt een van hen. “Maar binnen krijg ik het snel warm, dat probleem heb ik nu niet.”

Bittere noodzaak

Sportschool Vastberaden haalt zelfs het zwaardere geschut naar buiten: airbikes, bankjes en boxen worden vanaf de tweede verdieping naar beneden gesleept. Voor regen zijn ze niet bang: “Een plastic zakje over de schermpjes en doortrappen,” zegt eigenaar Vincent Broeder. Behalve leuk, is zo’n buitentraining ook bittere noodzaak. “We hebben best wel wat leden verloren, terwijl de lasten doorlopen. We hebben dit echt nodig om vol te houden.”

Bovendien kan er maar in kleine groepjes gesport worden, om de nodige afstand te bewaren. Broeder: “Daardoor kunnen mensen nu één of twee keer in de week een lesje volgen, waar veel dat voorheen wel drie of vier keer deden. Maar het is beter dan niets.”