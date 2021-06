Binnen korte tijd twee keer brand in woning in Zuid: ‘Ik dacht aan een brandbom’

De uitgebrande woning in de Sportstraat in Amsterdam Zuid. Beeld Raounak Khaddari

Na een uur werd deze keer het sein brand meester gegeven. Wel is de brandweer nog enige tijd bezig geweest met nablussen en sloopwerkzaamheden. Volgens een woordvoerder van de brandweer raakte niemand gewond, maar de schrik zit er goed in bij de buren.

“Het was echt vreselijk,” zegt Branca Feibus (55) als ze maandagmiddag in de straat staat te praten met andere buren. “Mijn tuin kijkt uit op het huis waar de brand uitbrak. Ik hoorde een heel harde explosie en binnen een paar minuten hadden de vlammen van het huis beneden de tweede verdieping bereikt.”

Feibus snelde naar het huis om aan de brandweer te vertellen dat er nog twee hondjes in het huis op de tweede verdieping zaten. “Die waren anders gestikt.”

Brandbom

Bovenbuurman Jan Veldema (83) woont op de eerste verdieping en werd gewaarschuwd door buren. “Ze klopten op mijn deur en toen ik opendeed werd ik overvallen door alle rook. Ik dacht aan een brandbom. Ze zeggen dat Zuid een chique buurt is, maar er gebeurt hier veel rotzooi. Ik had beter in Oost kunnen blijven wonen.”

Lang nadat de brandweer is vertrokken, houdt de reuring aan in de Sportstraat. De Forensische opsporing is ter plekke en de politie onderzoekt hoe het kan dat er in korte tijd twee keer brand uitbrak in de woning. Voor het huis op de begane grond ligt een hoopje met persoonlijke spullen voor een zwart uitgeslagen raamkozijn. De bovenliggende en naastgelegen woningen werden ontruimd. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen.

Buren vinden het raar dat er weer een brand is uitgebroken. Zaterdagavond brak er in dezelfde woning, waar volgens Feibus een vrouw met haar kleindochter woont, namelijk ook al brand uit. Ook toen vielen geen gewonden. Wel was er aanzienlijke schade aan de woning.

Flinke woningbrand in de #Sportstraat in Amsterdam zuid. Opgeschaald naar grote brand. pic.twitter.com/k4tG4bjt1g — Robby Hiel (@PersburoUNN) 7 juni 2021