Binnen een week opnieuw explosie bij hetzelfde huis in Geuzenveld

Het keukenraam sloeg kapot en er ontstond brand in de voortuin. Beeld Inter Visual Studio/ANP

Bewoners en omwonenden werden rond 03:00 uur opgeschrikt door een harde knal. Het explosief ging af bij de voordeur van de woning en veroorzaakte flinke schade: het keukenraam sloeg kapot en er ontstond brand in de voortuin.

Deze explosie is de derde van een reeks incidenten in de straat. Maandagnacht was er ook al een explosie op de stoep van dezelfde woning. Hierdoor raakten twee voertuigen beschadigd. Verderop in de straat is op maandag 6 februari de voordeur van een woning op de derde verdieping van een flatgebouw in brand gestoken.

Of er een verband is tussen de drie incidenten weet de politie niet, maar de twee explosies bij dezelfde woning lijken op een gerichte actie, meldt een woordvoerder van de politie.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen met beeldmateriaal, en vraagt hen zich te melden.

