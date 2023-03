Bindend studieadvies is te streng, zeggen deze studenten: ‘Ik móét dit jaar halen, anders is het einde verhaal’

Het bindend studieadvies verplicht studenten om het grootste deel van hun studiepunten van het eerste jaar te halen. Te stressvol, vinden deze studenten, die voor afschaffing pleiten: ‘Ik kreeg burn-outklachten, omdat ik er vol voor ging.’

De Amsterdamse studentenvakbond Asva vindt het bindend studieadvies maar niets. De bond is er daarom een petitie tegen gestart. Er wordt te veel druk gelegd op studenten, vindt de Asva, door hen te verplichten in hun eerste studiejaar het merendeel van de studiepunten te halen om door te mogen gaan met de opleiding: het bindend studieadvies (BSA).

Elke student krijgt aan het einde van het eerste studiejaar zo’n BSA. Hoewel de naam suggereert dat het advies bindend is, mag elke onderwijsinstelling zelf bepalen of studenten bij een negatief advies moeten stoppen met hun opleiding. In Amsterdam stopt voor studenten van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hun opleiding als zij het BSA niet halen.

Onbegrijpelijk, vindt de Asva. “Studenten voelen van alle kanten al druk om te presteren,” zegt voorzitter Aziza Filal. “Hoge energiekosten, inflatie, studieboeken die duurder worden, een huis vinden in de stad en daar komt ook nog de stress bij om een minimaal aantal punten te behalen omdat ze anders moeten stoppen. De tijd dat studenten maar wat gaan studeren om te studeren is echt allang voorbij. Studeren is duur, en een weloverwogen keuze. Het BSA is een onnodige extra stressfactor die onderwijsinstellingen kunnen wegnemen.”

Ook de centrale studentenraad van de UvA spreekt zich ertegen uit. ‘Het bindende advies is kenmerkend voor onderwijs dat intolerant is voor studenten die net wat langer nodig hebben of die actief zijn bij buitenschoolse activiteiten, zoals besturen en verenigingen.’

Shannah den Engelsen (26) studeert bestuurskunde aan de HvA. Ze móét dit jaar van school af als ze haar propedeuse niet haalt.

“Mijn studie is superinteressant en past helemaal bij mij. Ik ben begonnen in een jaar waarin het BSA is opgeschort vanwege corona. Dat betekent wel dat ik dit jaar, mijn tweede, mijn propedeuse moet halen en anders is het einde verhaal, dan moet ik van school af. Ik moet nog twee vakken, waaronder het vak publiek recht, dat vind ik heel lastig. Deze hele situatie geeft me letterlijk slapeloze nachten.”

“Er hangt veel af van of ik het haal. Ik ben al 26 en heb hiervoor de mbo-opleiding tot onderwijsassistent gedaan. Ik kan meer verdienen als ik deze opleiding afmaak. En deze studie past ook meer bij me. Ik wil geen onderwijsassistent worden.”

“Dit jaar is zwaar, want ik slaap dus slecht en er hangt continu een deken van spanning over me: slagen of falen, zo voelt het eigenlijk. Als ik nu om me heen kijk en zie hoe duur alles wordt en hoe lastig het is om een appartement te vinden, dan voel ik een gigantische druk. Ik hoop dat ze het BSA gaan aanpassen en dat er een menselijke maat komt. Mijn tempo is niet het tempo van een ander en ik betaal gewoon voor de studie. Laat me er langzamer over doen als ik dat wil.”

Bryan Loobeek (26) studeert Geneeskunde aan de VU. Hij ondervond dat het BSA averechts werkt.

“Ik moest twee keer een BSA halen. De eerste was tijdens mijn studie biomedische wetenschappen, dat was vreselijk. Ik had een paar vakken niet gehaald in het begin, daardoor raakte ik steeds zenuwachtiger en steeds gestrester. Zo’n BSA werkt eigenlijk averechts, want doordat ik zo erg mijn best moest doen, voelde ik me steeds slechter. Ontspannen ging ook moeilijker omdat ik er continu aan dacht dat ik moest studeren. Uiteindelijk heb ik het op het nippertje gehaald.”

“Twee jaar later begon ik aan mijn studie geneeskunde en omdat ik daar alles direct haalde, was ik veel meer ontspannen. Ik had natuurlijk ook meer studie-ervaring en daardoor ging het halen van het BSA heel ontspannen. Ik zou willen dat alle studenten zonder studiedruk kunnen starten en kunnen ontdekken hoe ze het beste studeren, zonder zo’n heftige consequentie die ze boven het hoofd hangt als het niet in een keer goed gaat. Als je nul punten haalt in je eerste jaar snap ik dat de onderwijsinstelling ingrijpt, maar of je nu 42 studiepunten haalt of dertig: studenten weten zelf wel of ze door kunnen en willen. Daar is zo’n strenge eis niet voor nodig.”

Indi Braun (20) studeert taalwetenschappen en doet dat niet voltijds meer, omdat ze burn-outklachten heeft.

“Vorig jaar moest ik mijn BSA halen. Het jaar daarvoor had ik een tussenjaar met het plan om te reizen, maar dat ging natuurlijk niet door vanwege corona. Ik ging bij een studentenvereniging voor sociale contacten en wilde daar iets terug voor doen. Daarom deed ik een bestuursjaar in combinatie met mijn eerste studiejaar. Het was ontzettend pittig. Ik kreeg burn-outklachten, omdat ik er vol voor ging, omdat ik zo gestrest was door die BSA. Ik vind deze studie heel leuk en wil er niet mee stoppen en al helemaal niet vanwege te weinig punten.”

“Uiteindelijk heb ik toch aanspraak moeten maken op dispensatie, omdat ik één studiepunt te weinig had. Misschien zeggen mensen dat zo’n bestuursjaar niet nodig is, maar ik heb daar veel persoonlijke groei doorgemaakt; het is waardevol om in de praktijk te leren. Als er geen bindend BSA was geweest, was er niets aan de hand geweest. Dan had ik op mijn tempo mijn studietijd kunnen inrichten. Nu voelde ik me continu opgejaagd en dat heeft ook gevolgen voor de rest van mijn studie. Ik heb hulp gezocht en ben in therapie gegaan. Daarom studeer ik niet voltijds. Het lukte me niet om te blijven knallen, zoals in het eerste jaar, ik moet het rustiger aan doen om bij te komen van mijn eerste studiejaar.”