Bijna wekelijks iemand beroofd van horloge of sieraden

Beeld ANP

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van raadsleden van de PvdA en VVD. De partijen maken zich zorgen over de gewelddadige straatroven en het effect op de veiligheid van de stad.

Vorig jaar was bij bijna 80 van de 1289 geregistreerde straatroven in Amsterdam sprake van diefstal van horloge of sieraden. Ook werd ruim 300 keer iemands telefoon gestolen.

De straatroven gebeuren vaak rondom of op de routes naar uitgaansgebieden, parken en treinstations. Ruim een kwart van de straatroven in 2018 vond plaats in Centrum. Het gebied rond de Wallen en de Dam werd het vaakst door overvallers geteisterd.

Bestrijding

De afgelopen tijd zijn meerdere personen aangehouden en zijn een aantal horloges teruggevonden. Na de aanhoudingen liep het aantal straatroven terug, aldus de politie.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat daders verschillende tactieken gebruiken om buit te maken, variërend van het afleiden van het slachtoffer met een truc tot het geven van een high five. Ook werd verschillende keren geweld gebruikt.

De politie voert diverse acties uit om de straatroven tegen te gaan. Zo is een agent in burger ingeschakeld met een ‘lokhorloge’, waardoor meerdere verdachten zijn aangehouden. Ook wordt in de stadsdelen Zuid en Centrum meer gesurveilleerd.