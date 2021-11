Bijna helft geplande operaties in regio uitgesteld: ‘Waarom duurt ingrijpen zo lang?’

Beeld ANP

“Deze zorg wordt massaal afgeschaald,” zegt Mark Kramer, voorzitter van de Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Holland en Flevoland en tevens bestuurslid van Amsterdam UMC.

In Amsterdam kunnen de ziekenhuizen de spoedzorg en de semi-acute zorg die binnen zes weken moet gebeuren nog wel leveren, maar de vraag is voor hoe lang. “We zitten nu met het aantal opnames al bijna op het maximumniveau van de tweede, derde en vierde golf van vorige winter. Als het aantal besmettingen in dit tempo blijft oplopen, dan weet ik niet of we de patiënten met spoed en semi-spoed straks nog op een goede manier kunnen blijven behandelen.”

In de twaalf ziekenhuizen in de regio liggen vandaag (dinsdag) 72 covidpatiënten op de ic en 282 in de kliniek. De druk op de ziekenhuizen wordt in de regio zo goed mogelijk eerlijk verdeeld, zegt Kramer, bijvoorbeeld doordat andere ziekenhuizen patiënten overnemen. Ook komen er covidpatiënten uit delen van het land waar de ziekenhuizen overlopen: Limburg, Brabant en de regio Rotterdam.

De stijging gaat razendsnel, zegt Kramer. Midden oktober lagen er nog maar enkele coronapatiënten in Amsterdam UMC. Inmiddels zijn dat er 22 op de ic en 55 op de verpleegafdeling. Ook in het OLVG gaat het nu hard, zegt vaatchirurg en hoofd medisch crisisteam, Roos van Nieuwenhuizen. Zowel locatie Oost als West hebben inmiddels aparte covidverpleegafdelingen ingericht. “We zijn nu ook weer een van de uitslaapkamers tot ic aan het ombouwen. Die afdeling wordt, net als in de eerste golf een ic, zodat we efficiënter met personeel om kunnen gaan. De getallen lopen heel rap op.”

Opgeschaald

Al deze uitbreidingen betekenen ook dat er extra personeel naar de ic en de covidafdelingen moet worden gehaald. “Wij doen daarbij vooral een beroep op anesthesie- en OK-medewerkers. Ik zag er enorm tegenop om hen weer te mobiliseren, want niemand heeft daar natuurlijk zin in. Toch vind ik dat iedereen zich weer flexibel toont. De sfeer is toch: ‘We gaan het weer doen’.”

Het is opnieuw een gigantische logistieke puzzel, waarvan iedereen gehoopt had dat die vanwege Covid-19 in elk geval niet meer zou moeten worden gelegd. “De hoop was dat we het ergste gehad hadden en dan komt dit erachteraan.”

Ook Kramer ziet de oplopende besmettings- en opnamecijfers elke dag met lede ogen aan. “Wat gaat er gebeuren? En hoe lang gaat dit door? Die grote onzekerheid knaagt aan het personeel. Toch moeten we er stoïcijns op reageren. We moeten klaar staan en alle inspanning moet erop gericht zijn om een scenario van code zwart te voorkomen.” Ziekenhuizen bereiden zich er op de achtergrond wel op voor en vrijdag is er een oefening waarbij de ROAZ-voorzitters zo’n situatie trainen.

Zorginfarct

Kramer wijst erop dat de héle zorg onder grote druk staat, dus óók de huisartsenzorg, de ouderenzorg, de ambulancezorg en de thuiszorg. Dat bouwwerk hangt aan elkaar en moet blijven staan. Voorbeeld: als een kwetsbare patiënt te goed is voor het ziekenhuis, maar nog niet naar huis kan en ook geen plek op een verpleegafdeling kan vinden, dan blijft de patiënt onnodig lang in het ziekenhuis liggen. Dat geeft extra druk. “Als de thuiszorg overbelast is, dan hebben wij op de afdelingen in het ziekenhuis weer moeite om patiënten naar huis te kunnen laten gaan.” Bij een zorginfarct loopt het daar ook helemaal vast. Volgens Kramer zijn harde maatregelen noodzakelijk om dit te voorkomen.

Hij vindt dat het veel te lang duurt voordat de regering ingrijpt. “Daar is een mooi Nederlands gezegde voor: ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. De landen om ons heen hebben al fors ingegrepen. Waarom het dan in Nederland weer zo ontzettend veel langer moet duren om drastische maatregelen te nemen, vind ik heel moeilijk te begrijpen.”